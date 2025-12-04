पाक में सैन्य दखल: नए संवैधानिक संशोधनों पर संयुक्त राष्ट्र की चिंता



जिस देश में जवाबदेही का वजूद न हो और संवैधानिक संशोधनों के जरिए शासन के तीनों अंगों- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का संतुलन समाप्त कर दिया जाए, वह पूरे क्षेत्र की स्थिरता को डांवाडोल करने की राह पर होता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान में तानाशाही भयावह रूप धारण कर चुकी है, जहां न्यायपालिका को दबाकर सेना और रक्षा संस्थानों को हर तरह की जवाबदेही से परे कर दिया गया है। देश गहरे दलदल में धंसता जा रहा है। सशस्त्र सेनाओं का किसी भी संस्था के प्रति उत्तरदायित्व समाप्त कर दिया गया है। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय भी अब केवल नाम का रह गया है, जिसकी कार्यपालिका और सेना को जवाबदेह ठहराने की क्षमता छीन ली गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने इसी संदर्भ में पाकिस्तान पर तीखी टिप्पणी करते हुए इन घटनाओं को कड़ी निंदा का विषय बताया है।