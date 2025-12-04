गीता को नए सिरे से अध्ययन में लाना होगा

गीता, संसार का श्रेष्ठतम शास्त्र है। विश्व के करोड़ों लोग गीता का नाम जानते हैं और लाखों लोग नित्य प्रति इस देश में इसका पाठ करते हैं। सहस्त्रोंजन ऐसे हैं, जिन्हें गीता कंठस्थ है। इस देश के जितने भी शास्त्रीय ग्रंथ हैं, जितने भी दर्शन हैं उनमें किसी की इतनी टीका नहीं हुई जितनी गीता की टीका हुई है। गीता पर कितनी ही संस्थाएं बनी हुई है। कितने ही संत, समाजसेवी इसी के लिए समर्पित हैं। गीता जैसा शास्त्र जिस देश में हो और मानव मात्र की यह श्रेष्ठतम विधि कही जाती हो उस देश की ऐसी गर्हित अवस्था हो गई हो यह एक आश्चर्यजनक ही बात है, यह विडम्बना ही है। गीता- जिसने अर्जुन जैसे क्लीव दशा में पहुंचे हुए व्यक्ति को महाभारत का विजेता बना दिया हो उस शास्त्र के हाथ में रहते हुए हमारी यह दशा क्यों है? हम दीन-हीन, निर्बल और सदैव प्रताडि़त क्यों हैं? हमें दुनिया में सभी मायने में पीछे समझे जाने वाला देश क्यों समझा जाता है? फिर गीता की उपादेयता, गीता की सार्थकता, गीता का अर्थ हमारे लिए क्या रह गया। गीता के ही अनुसार यह दु:खहरण जो ग्रंथ माना जाता है उससे दु:ख दूर क्यों नहीं हुए?