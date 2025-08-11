11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ओपिनियन

स्वदेशी विचार और सशक्त युवा ही समृद्ध भारत का आधार

यश व्यास

जयपुर

Neeru Yadav

Aug 11, 2025

भारत में युवा शक्ति की धारा बह रही है और इस धारा को सही दिशा में मोडऩे की आवश्यकता है। हमें अपने देश की वर्तमान परिस्थितियों पर विचार कर भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण तैयार करना चाहिए। हमारे देश में बुनियादी दृष्टि से शिक्षा एवं स्वास्थ्य को सेवा का अवसर माना जाता था आज वे लगभग व्यवसाय का क्षेत्र बन चुके हैं। भारत में बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, भ्रष्टाचार और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि इस प्रकृति में आवश्यकता के लिए सब कुछ है पर लालच के लिए कुछ भी नहीं…। विश्वगुरु की सतत राह एवं लक्ष्य में जागरूक युवाओं की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। इस पृथ्वी पर नोबेल पुरस्कार, ओलंपिक खेल, तकनीक, एआइ, ज्ञान, साहित्य, अनुसंधान, नेतृत्व, नवाचार, नीति, कौशल एवं खुद को खोजने की दुनिया भी है, जिसकी ओर हमें अग्रसर होना चाहिए।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हों। भारत को विकसित बनाने के लिए हमें अपनी शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक नीतियों के साथ कानून व्यवस्था में विशेष सुधार करना होगा। हमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ानी होगी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना होगा। विदेश नीति के लिए आर्थिक सहयोग, विश्व शांति, समन्वय एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
हमें युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। हम अपने युवाओं की शक्ति को पहचानें। भारत विकसित देश तब बनेगा जब हम 140 करोड़ देशवासी शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक, बौद्धिक, राजनीतिक एवं तकनीकी रूप से समर्थ, सशक्त एवं जागरूक नागरिक बनेंगे, जो अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों को भी समझेंगे।
जब भारत शिक्षा से सशक्तीकरण की ओर बढ़ेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करेगा, अपराध व भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, आर्थिक नीति एवं स्वदेशी विचारों को अपनाएगा, तकनीक रूप से समृद्ध होने की दिशा में आगे बढ़ेगा तभी बनेगा परम वैभव भारत।

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Aug 2025 06:32 pm

Hindi News / Opinion / स्वदेशी विचार और सशक्त युवा ही समृद्ध भारत का आधार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.