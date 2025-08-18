चीनी छाया में पनपती पाकिस्तानी मिसाइल रणनीति

पाकिस्तान, जो अब तक अनियमित आतंकी गतिविधियों और छद्म युद्ध को अपनी नीति का मुख्य आधार बनाए रखता आया है, अब एक संगठित रॉकेट फोर्स के माध्यम से शायद यह दर्शाना चाहता है कि वह आधुनिक सैन्य रणनीति के युग में प्रवेश कर चुका है। किंतु यह आत्मप्रदर्शित परिष्कार दरअसल एक भय मिश्रित स्वीकृति है— यह स्वीकारोक्ति कि परमाणु राष्ट्र होते हुए भी यदि नियंत्रणहीन हथियार संचालन रहा तो पराजय निश्चित है। इस नई फोर्स के पीछे जिस शक्ति की स्पष्ट छाया दिखाई देती है, वह है चीन। पीएलए रॉकेट फोर्स का प्रतिरूप अपनाकर पाकिस्तान न केवल तकनीकी अनुकरण कर रहा है, बल्कि चीन की सामरिक विचारधारा का भी पोषण कर रहा है। चीन, जो भारत को क्षेत्रीय महाशक्ति बनने से रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है, पाकिस्तान के माध्यम से दक्षिण एशिया में एक प्रकार का ‘रणनीतिक संतुलन अवरोध’ बनाए रखना चाहता है। वर्तमान समय में चीन ही इस पाकिस्तानी प्रयास का प्रबल प्रेरक और तकनीकी पोषक है। चाहे वह मिसाइल तकनीक हो, संचार-नियंत्रण तंत्र, उपग्रह-समर्थन या नेटवर्क युद्ध प्रणाली। चीन का हस्तक्षेप इस क्षेत्र को एक नए सैन्य द्वंद्व के युग में धकेल सकता है। भविष्य में तुर्की या उत्तर कोरिया जैसे देशों की संभावित भागीदारी इस जटिलता को और गहरा कर सकती है, किंतु अभी चीन ही केंद्र में है।