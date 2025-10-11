शरीर ही ब्रह्माण्ड – मानवता का निर्माण

ब्रह्मा बाहर (पुरुष रूप) रजोगुणी, उनका भीतर का स्त्रैण भाग तमोगुणी हुआ। सरस्वती बाहर तमोगुणी-भीतर रजोगुणी (वाक्) हुई। स्त्री-पुरुष के भीतरी भाग ही तो दोनों के पूरक बनते हैं। ब्रह्मा जहां माया पुत्र हैं, वहीं सरस्वती शिव की भगिनी है शिव उनके पीहर (पितृगृह) के प्रतिनिधि हैं। विवाह पश्चात् दोनों के आत्मा के गुण बदल जाते हैं। विष्णु सत्वगुणी तो हैं, किन्तु लक्ष्मी रजोगुणी है। कार्य तो विष्णु के लिए रजोगुणी होते हुए भी सत्व रूप ही करेगी। किन्तु विष्णु के सत्व के साथ ही शिव का तमस भी जुड़ जाएगा। विष्णु के शुक्र में सत्व के साथ में तम का प्रभाव भी होगा। लक्ष्मी पृथ्वी है—पदार्थ है, आकृति देती है। उसका रज सृष्टि को त्रिगुणी बना देता है। अर्थवाक्, जड़ सम्पदा लक्ष्मी-विष्णु (सोम) की सृष्टि है। ब्रह्मा की रजोगुणी सृष्टि में शब्द वाक् स्पष्ट रहती है। शिव के संहार में काली का तम साथ जुड़ा होता है। शिव श्वेत हैं।