पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – पर्यटन: देश की आत्मा का सम्प्रेषण

इस स्थिति में पर्यटक भी वस्तु बनकर रह गया। तब इनका सम्मान और सुरक्षा चिन्तन का विषय ही नहीं रह जाता। किन्तु इसी के साथ स्थानीय नागरिकों का जीवन भी जुड़ा रहता है, जो विभाग के उत्तरदायित्वों से जुड़ा दिखाई नहीं पड़ता। तब यात्री क्योंकर राजस्थान की ओर मुंह करेंगे? आज जिस प्रकार पर्यटन बढ़ा है, स्थानीय भ्रमण बढ़ा है, युवा पीढ़ी का रुझान बढ़ा है, विभाग उनकी समयोचित अगवानी को तैयार नहीं है। न ही विभाग इतना खर्च करके भी यात्री सुविधा-सुरक्षा क्षेत्र में निवेश करता दिखाई पड़ रहा। विभाग के अधिकारी राज्य की संस्कृति से स्वयं परिचित नहीं होते। बदलते रहते हैं। लक्ष्य भी निर्धारित नहीं होते। बजट, सौन्दर्य वृद्धि और कमीशनखोरी से जुड़ा है, मानवीय सुरक्षा और सम्मान से नहीं। पर्यटन विभाग की लाज किसी ने बचा रखी है, तो ब्याह-शादियों ने।