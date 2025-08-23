शरीर ही ब्रह्माण्ड – अमृत-मर्त्य का समन्वय मां

सत्यम्, तप:, जन:, मह:, स्व:, भुव: तथा भू सप्त लोकों में से मह:लोक सूर्य से ऊपर है। पृथ्वी और चन्द्रमा सहित सूर्य इनकी परिक्रमा करते हैं। पार्थिव संस्कार से महान् में आकृति भाव का उदय होता है। चन्द्रमा से प्रकृति तथा सूर्य से अहंकृतिरूप अहं भाव का उदय होता है। बोलचाल के अहंकार का कोई सम्बन्ध नहीं है इससे। भूपिण्ड रूपज्योति है, तमो भावात्मक है। चन्द्रमा परज्योति, रजो भावात्मक है। सूर्य स्वज्योति भाव से सत्त्व भावात्मक है। इस प्रकार परमेष्ठी महान् षड्भावात्मक बन जाता है। विश्व पंचपर्वा होते हुए भी अमृत-मृत्यु भेद से षट् रूप माना गया है। स्वयंभू-परमेष्ठी-सूर्य अमृत विश्व है, तथा सूर्य-चन्द्रमा-भूपिण्ड मर्त्य विश्व है। ऊपर रसप्रधान है, नीचे बलप्रधान है—तद्यत् किंचार्वाचीनमादित्यात्-सर्वं तन्मृत्युनाऽप्तम्। सूर्य मध्यस्थित है। तीनों अमृत प्राणों—ऋषि, पितर तथा देव का संबंध तीनों मर्त्य प्राणों से क्रमिक रूप में होता है। सूर्य ऋषि प्राण का प्रवर्तक है, चन्द्रमा देव प्राण का तथा भूपिण्ड पितर प्राण का संग्राहक है। अत: तीनों प्राणों का क्रमश: महान् के अहंकृति-प्रकृति-आकृति से समन्वय हो जाता है।