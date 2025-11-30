पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: साधुवाद मुख्यमंत्री जी!

इस विवाह की एक विशेषता यह है कि इसमें न किसी तरह की भव्यता का प्रदर्शन किया जा रहा है और न व्यवस्थाओं पर अनाप-शनाप पैसा खर्च किया जा रहा है। मात्र 12 रुपए की दर पर निमंत्रण पत्र छपवाया गया है। इसमें सभी 21 जोड़ों के नाम दिए गए हैं। ये जोड़े मध्यप्रदेश के विभिन्न अंचलों से हैं। विभिन्न जातियों के वर-वधुओं को शामिल किया गया है , जिनमे बड़ी संख्या पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के जोड़ों की है। मुख्यमंत्री के परिवार ने इन सभी के विवाह का खर्च उठाने तथा मंगलसूत्र, घर-गृहस्थी का सामान आदि उपहार में देने की जिम्मेदारी भी ली है। विवाह के बाद जब ये जोड़े घर लौटेंगे तो पूरे समाज में यह सन्देश जाएगा कि सरकार जनता के निजी सुख-दुख में भी साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री की इस पहल को सामाजिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जाना चाहिए। इससे सामूहिक विवाह जैसे आयोजनों को बढ़ावा मिलेगा।