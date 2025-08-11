पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – संस्कृत भाषा नहीं, संस्कृति

गुलाब कोठारी



श्रावणी पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाने की परम्परा भारत सरकार ने सन् 1969 में शुरू की थी। राजस्थान में इस बार यह क्रम नेता-अफसरों की अज्ञता अथवा अहंकार ने तोड़ डाला। अवकाश के दिन को सरकारी समारोह की भेंट कैसे चढ़ाया जा सकता है? दो दिन पूर्व ही उदयपुर में संस्कृत दिवस मनाकर औपचारिकता पूरी कर लेना संस्कृत के प्रति शासन का भाव प्रदर्शित करता है। उपेक्षा भाव की पराकाष्ठा तो यह भी है कि कई संस्कृत महाविद्यालय एक-एक शिक्षक के भरोसे चलाए जा रहे हैं। तब किसको वैदिक अनुष्ठान-उपाकर्म की पवित्रता की चिंता पड़ी है! सांस्कृतिक-धार्मिक-ऐतिहासिक महत्ता के कारण ही संस्कृत दिवस का निर्धारण हुआ था। अत: प्रश्न यही उठता है कि क्या ऐसे शीर्ष पुरुषों के हाथों में संस्कृत देववाणी का भविष्य सुरक्षित है? क्या उनको इस भाषा में कहीं दिव्यता भी दिखाई पड़ती है?