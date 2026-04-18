पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – कट्टरवाद बनाम क्षेत्रीय बंटवारा

तमिलनाडु की जनता अब वैश्विक विकास का हिस्सा बनना चाहती है और उसका लाभ उठाना चाहती है, पर भाषा का अवरोध रास्ते में आ जाता है। हिन्दी से दूरी, उन्हें शेष भारत से दूर रखे हुए है और अंग्रेजी का असर शहरी इलाकों तक ही नजर आता है। कांग्रेस ने वर्षों तक सत्ता में भागीदारी की है, पर वह भी यहां के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ नहीं पाई बल्कि स्वयं सिमटती चली गई। आज उसके अठारह विधायक है जिनकी हैसियत सत्ता में छोटे पार्टनर की है। आजादी के समय से के. कामराज यहां के प्रमुख कांग्रेसी नेता रहे थे। उनकी योजना के चलते केन्द्र में कांग्रेस का विभाजन हुआ। इसका असर यह रहा कि तमिलनाडु में भी कांग्रेस जड़ें नहीं जमा पाई। एम. करुणानिधि के बाद फिल्मों से राजनीति में आए शिवाजी गणेशन, एमजीआर, जयललिता जैसे नेताओं ने राजनीति की कमान संभाल ली। राजनेताओं का सदा अभाव ही रहा। सत्ता भी ऐशोआराम से जुड़ी रही। दूरदर्शिता का अभाव ही कट्टरता की जननी है। करुणानिधि के उत्तराधिकारियों के व्यवहार से जनता में नाराजगी स्पष्ट दिखाई देती है। शायद अन्नाद्रमुक के अलग होने के पीछे भी यही व्यवहार रहा होगा। अन्नाद्रमुक (एआइएडीएमके) के नेताओं ने इससे सबक भी सीखा है। एडपाडी के पलनीस्वामी (ईपीएस) अपनी कड़ी मेहनत और मृदु व्यवहार के कारण जाने जाते हैं। इस बार भी वे अकेले दम पर एआइएडीएमके का पूरा चुनाव अभियान चला रहे हैं। ईपीएस से मुलाकात के लिए चेन्नई से में तिरुचिरापल्ली (तिरुचि) पहुंचा तो ईपीएस में यही ऊर्जा देखने को मिली। वे कावेरी व डेल्टा जिलों के लगातार नौ घंटे के प्रचार अभियान के बाद मध्यरात्रि के आसपास तिरुचि पहुंचे जहां हुई मुलाकात में चुनाव नतीजों को लेकर वे काफी आश्वस्त नजर आए। अभी तक वे स्वयं 195 विधानसभा क्षेत्रों में पहला राउंड पूरा कर दूसरा राउंड शुरू कर चुके हैं। पिछली बार भाजपा के साथ गठजोड़ में 66 सीटें आई थीं। लोकसभा में गठबंधन टूट गया था अब इस बार फिर गठबंधन है। दोनों पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ रहीं है। इसलिए सीटें बहुत बढ़ने की उम्मीद है।