हवा में घुलता जहर: हमारी सांसों पर मंडराता अदृश्य खतरा

उत्तर भारत में पिछले दो दशकों में पार्टिकुलेट मैटर के स्तर में 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा परिणाम जीवन प्रत्याशा में गिरावट के रूप में सामने आया है। वायु प्रदूषण ने उत्तर भारत के लोगों की उम्र में 8 वर्ष तक की कटौती कर दी है। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि दिल्ली में प्रतिदिन सांस लेना 20 से 25 सिगरेट पीने जितना घातक है। भारत से बैंकॉक शिफ्ट हुए 'ब्लिंक डिजिटल' के सह-संस्थापक और सीईओ रिक्की अग्रवाल की भावनात्मक लिंक्डइन पोस्ट ने भारत में वायु प्रदूषण और जीवन गुणवत्ता पर गहरी बहस छेड़ दी है। उनके मुताबिक, पांच वर्षों तक संघर्षपूर्ण दुविधा के बाद उन्हें अहसास हुआ कि भारत ने भले ही उन्हें कॅरियर और अवसर दिए लेकिन अब यह स्वस्थ और संतुलित जीवनशैली प्रदान नहीं कर पा रहा। बैंकॉक की स्वच्छ हवा, भरोसेमंद सार्वजनिक सेवाएं, शांत दिनचर्या और बिना संघर्ष के जीवन ने उन्हें वहां बसने के लिए प्रेरित किया। उनका कहना है कि यह भारत से पलायन नहीं, बल्कि बेहतर जीवन की ओर सचेत कदम है। उनका अनुभव यह प्रश्न खड़ा करता है कि क्या आर्थिक विकास की चमक जीवन की बुनियादी जरूरतों (विशेषकर स्वच्छ हवा) से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है? उनकी पोस्ट के बाद कई लोगों ने स्वीकार किया कि देश के कई बड़े शहर, खासकर दिल्ली और मुंबई, अब जीवनयापन के लिए चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं। अधिकांश भारतीयों के लिए देश छोडऩा कोई विकल्प नहीं, इसलिए समाधान यहीं ढूंढना होगा यानी हवा बदले, देश नहीं।