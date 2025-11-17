जीडीपी नहीं, खुशहाली हो विकास का मापदंड



यह भी सत्य है कि जीडीपी एक आवश्यक सूचक है, क्योंकि इसके बिना आर्थिक नियोजन संभव नहीं। सरकारें, नीतियां और बजट सभी का आधार यही आंकड़े होते हैं। परंतु यह आधार स्तंभ केवल एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक इसके साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संकेतकों को समान रूप से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक विकास की परिभाषा अधूरी ही रहेगी। आज जब विश्व जलवायु परिवर्तन, बढ़ती असमानता और नैतिक पतन जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, तब हमें विकास का नया दर्शन गढऩे की आवश्यकता है। यह दर्शन मानव-केंद्रित अर्थव्यवस्था का हो, जिसमें व्यक्ति का कल्याण, समाज की स्थिरता और प्रकृति का संरक्षण एक-दूसरे के पूरक बनें।

भारत यदि आने वाले दशकों में 'विकसित राष्ट्र' का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपनी नीतियों में जीडीपी वृद्धि के साथ मानव विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय संतुलन को भी समान महत्त्व देना होगा। जीडीपी एक दर्पण अवश्य है, परंतु वह केवल बाहरी रूप दिखाता है। समय की मांग है कि हम जीडीपी की सीमाओं से आगे बढ़कर समावेशी, मानवीय और टिकाऊ प्रगति के मॉडल को अपनाएं, जहां अर्थव्यवस्था केवल संख्याओं की नहीं, बल्कि संवेदनाओं की कहानी कहे।