टैरिफ संकट अवसर भी, वक्त है नीति सुधार का

इस व्यापार घाटे की भरपाई विदेशी पूंजी निवेश प्रवाह से की जाती है, यही बचत और निवेश का असंतुलन है। यह विदेशी निवेश अक्सर कर्ज के रूप में आता है, जिससे अमेरिका का ऋण बोझ बढ़ जाता है। आज अमेरिका की सरकारी ऋण देनदारी 27 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि उसकी जीडीपी का 125 प्रतिशत है। यदि विदेशी पूंजी निवेश में कमी आती है तो ब्याज दरें ऊंची बनी रहेंगी। डॉलर की विनिमय दर भी व्यापार घाटे को प्रभावित करने वाला एक कारक है। चूंकि दुनिया की कोई प्रमुख मुद्रा अपने को मजबूत करने के पक्ष में नहीं है, इसलिए डॉलर मजबूत रहेगा और व्यापार घाटा ऊंचा बना रहेगा। सार रूप में, अमेरिका के व्यापार भागीदारों पर कठोर शुल्क लगाने से व्यापार घाटा कम नहीं होगा, बल्कि इससे घरेलू आयात महंगे होने से अमेरिकी ग्राहक और विदेशी निर्यातक दोनों प्रभावित होंगे। नतीजतन, उत्पादन, आयात-निर्यात की मात्रा और आमदनी में गिरावट आएगी, जिससे मध्यम अवधि में अमेरिका की जीडीपी को नुकसान पहुंचेगा। ये शुल्क, विदेशी कंपनियों पर नहीं, बल्कि अमेरिकी आयातकों पर लगते हैं जो उसे उपभोक्ताओं पर मूल्यवृद्धि के रूप में डालते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां इतनी तेजी से और बार-बार बदलती रहती हैं कि केवल वर्तमान नीतियों के आधार पर कोई ठोस भविष्यवाणी कर पाना बेहद कठिन है। ट्रंप की रणनीति हमेशा सामने वाले को रक्षात्मक मुद्रा में लाने की रहती है। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ या इंडोनेशिया जैसे देश उनके सामने झुक जाते हैं या फिर चीन जैसे देश दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर सामरिक जवाबी हमला करते हैं। लाभकारी व्यापारिक समझौते की मंशा से शुरुआत में मैत्रीपूर्ण रवैया अपनाने के बावजूद परिणाम भारत के लिए अत्यंत निराशाजनक रहे। बहुत अधिक टैरिफ शुल्क ने भारत को अन्य देशों की तुलना में खराब स्थिति में डाल दिया है। इससे भारत की जीडीपी वृद्धि दर नीचे आ सकती है और वस्त्र, गहने, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, इस्पात व एल्युमिनियम के निर्यात को गहरा नुकसान पहुंच सकता है।