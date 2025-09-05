प्रसंगवश: शिक्षकों के नवाचार सम्मान तक सीमित न रहे, लाभ उठाया जाए

शिक्षक दिवस पर हम बात शिक्षकों और शिक्षा के स्तर को लेकर करें, तो छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 33 हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं। हालांकि इसके बावजूद राज्य में शिक्षक और छात्रों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, ये सरकारी आंकड़ों के मुताबिक है। वहीं, राज्य सरकार ने पिछले दिनों विभागीय समीक्षा में ये पाया था कि शिक्षकों का वितरण असमान है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों की संख्या अधिक लेकिन शिक्षक अपेक्षाकृत कम, वहीं शहरी क्षेत्रों में शिक्षक अधिक संख्या में पदस्थ थे। इस असंतुलन को दूर करने के लिए युक्तियुक्तकरण किया गया। इसके बाद सरकार ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ का कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। यह बात तो सही है कि प्रदेश में कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है, साथ ही हकीकत यह भी है कि एक शिक्षक के भरोसे एकसाथ दो-दो तीन-तीन कक्षाएं भी लग रही हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जिनके पास शिक्षा विभाग भी था उस समय, उन्होंने कहा था कि युक्तियुक्तकरण के बाद भी शिक्षकों की आवश्यकता बनी हुई है, जिसे ध्यान में रखते हुए 5000 नए शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जाएगी। सरकार को चाहिए कि प्रदेश में लंबे समय से रिक्त शिक्षकों के विभिन्न पदों पर जल्द से जल्द भर्ती करे।