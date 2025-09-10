जनजातीय शिक्षा का संकट: समान अवसरों की तलाश में एक पीढ़ी

एक प्रमुख समाधान जनजातीय समुदायों को स्वयं सशक्त बनाने में निहित है। उन्हें केवल लाभार्थी के रूप में देखने के बजाय, उन्हें शैक्षिक कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए। जनजातीय समुदायों से शिक्षकों की भर्ती, पाठ्यक्रम में उनकी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का समावेश और स्थानीय पारिस्थितिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों का सम्मान ये सभी शिक्षा को अधिक अर्थपूर्ण और प्रभावी बना सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य आत्मसात कराना ही नहीं, बल्कि सशक्तीकरण भी होना चाहिए। ऐसा सशक्तीकरण, जो गरिमा, आत्मनिर्भरता और अवसरों को बढ़ाए, बिना सांस्कृतिक जड़ों को मिटाए। पंचायती राज संस्थाओं और जनजातीय नेताओं की भूमिका को स्कूलों की निगरानी और शिक्षा बजट की योजना में सुदृढ़ करना भी अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, लैंगिक संवेदनशील नीतियां और व्यवहार अत्यावश्यक हैं। जनजातीय समुदायों की लड़कियों को दो अलग-अलग प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है- वे न सिर्फ महिलाएं हैं बल्कि जनजातीय भी। उनकी सुरक्षा, आवाजाही, स्वास्थ्य और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास जरूरी हैं। शौचालय की सुविधाएं, परिवहन साधन, मासिक धर्म स्वच्छता उत्पाद, जागरूकता अभियानों और नवीन योजनाओं से बालिकाओं के नामांकन और निरंतर उपस्थिति को काफी बढ़ावा मिल सकता है।