भारत-चीन के बदले सुर में छिपे कूटनीतिक मायने

भारत-चीन संबंधों को लेकर कई सवाल उभरे हैं। क्या भारत-चीन रिश्तों में नया राग अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अचानक रूखे रवैये का नतीजा है, जैसा कि दोनों देशों के मीडिया और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ अध्ययन लगा रहे हैं। क्या वास्तव में भारत की चीन नीति अमेरिका के रूखे व्यवहार की राजनीतिक प्रतिक्रिया है? क्या यह यात्रा केवल प्रतिक्रिया है या 2020 के बाद चीन की ओर से भारत को साधने की कोशिशों का नतीजा है? नहीं तो, चीन सहयोग के लिए आगे क्यों आता? तात्पर्य यह है कि भारत और चीन संबंधों में नया आगाज ट्रंप के भारत पर आक्रमक टैरिफ के मामले तक सीमित नहीं है। वरन् दोनों देशों की द्विपक्षीय आवश्यकताओं, बदलती क्षेत्रीय भू-राजनीतिक परिस्थितियों और एससीओ व ब्रिक्स जैसे लघु समूहों की बाध्यता है। डोकलाम विवाद का समाधान भी ब्रिक्स शियामन 2017 से पहले देखने को मिला था। ट्रंप का भारत-रूस संबंध पर निशाना असल में भारत को अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाने का दबाव और ट्रंप की अति महत्वाकांक्षी नीति का परिणाम है। 2020 के गलवान घाटी की घटना के बाद से यह बात साफ थी कि भारत अपने व्यवहार में नरमी नहीं लाएगा। एस. जयशंकर ने इस बार इस बात को रेखांकित कर चुके थे। दोनों देशों के संबंध में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए आवश्यकता थी कि सीमा विवाद पर सकारात्मक पहल हो।