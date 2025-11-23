उपेक्षित मानसिक स्वास्थ्य का आर्थिक व सामाजिक प्रभाव

मानसिक स्वास्थ्य को सार्वजनिक और आर्थिक नीति के केंद्र में न रखकर, इसे केवल निजी समस्या मान लेना भी एक गहरे रोग का लक्षण है। एनसीआरबी के अनुसार, भारत में आत्महत्या दर 2017 में प्रति लाख 9.9 से बढ़कर वर्ष 2022 में 12.4 हो गई। छात्र आत्महत्याएं 10 वर्षों में 65 प्रतिशत बढ़ी हैं। इन आंकड़ों के पीछे है- शिक्षा का दबाव, बेरोजगारी और अकेलापन। शोध बताते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च किया गया हर एक रुपया उत्पादकता में चार रुपए की वृद्धि करता है। वर्ष 2017 का मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम ऐतिहासिक था, पर अमल कमजोर रहा। बीमा कंपनियां अब भी मानसिक बीमारियों के दावे सीमित करती हैं और कई राज्यों में समीक्षा बोर्ड निष्क्रिय हैं।