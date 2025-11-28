बिना अमरीका के जी-20 ने बहुपक्षवाद को नई दिशा दी



भारत के लिए यह समय अवसर और जिम्मेदारी दोनों लेकर आया है। एशियाई देश अब अधिक संतुलित वैश्विक व्यवस्था की उम्मीद कर रहे हैं और भारत पश्चिमी औद्योगिक शक्तियों तथा विकसित हो रही दुनिया के बीच सेतु की भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बार-बार कहा है 'वसुधैव कुटुम्बकम- दुनिया एक परिवार है'। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि वैश्विक शासन की आधारशिला होनी चाहिए। चीन ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के पुनर्गठन की एक महत्वाकांक्षी दृष्टि प्रस्तुत कर खुद को केंद्र में स्थापित किया। आइएमएफ, विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ में सुधार की उसकी मांग लंबे समय से चली आ रही उस वैश्विक मांग पर आधारित है, जो अधिक लोकतांत्रिक आर्थिक शासन की वकालत करती है।

अमरीका की अनुपस्थिति सम्मेलन पर छाई रही। उसके न आने को व्यापक रूप से बहुपक्षीय दायित्वों से दूरी के रूप में देखा गया, खासकर जलवायु वित्त, ऋण पुनर्गठन और विकास सहायता जैसे क्षेत्रों में। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण उसके सहयोग के बिना वैश्विकप्रतिबद्धताओं को क्रियान्वित करना कठिन होता है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि क्या बिना अमरीका की मौजूदगी लिए गए फैसलों को पर्याप्त वित्तीय और राजनीतिक समर्थन मिलेगा।