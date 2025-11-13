तकनीक व विचारधारा का गठजोड़ जिहादी नेटवर्क का नया चेहरा

इस नई जिहादी प्रवृत्ति का सबसे खतरनाक आयाम यह है कि शिक्षित पेशेवर युवा भी चरमपंथ के जाल में फंसते जा रहे हैं। इस घटना में कुछ चिकित्सकों- जिन्हें समाज के अत्यन्त प्रतिष्ठित वर्गों में माना जाता है, की लिप्तता भयावह विडंबना का प्रतीक है। इन चिकित्सकों के हाथ जीवन बचाने के लिए बने थे, लेकिन वे धीरे-धीरे जिहादी कट्टरपंथ के ऐसे दलदल में फंस गए जहां सेवा का धर्म विनाश के कर्म में बदल गया। उन्हें डिजिटल निशानों - मोबाइल संवाद, सीसीटीवी फुटेज और ऑनलाइन गतिविधियों से स्पष्ट है कि वे एक संगठित आतंकी नेटवर्क से संचालित थे। विज्ञान और चिकित्सा के विद्यार्थी रह चुके ये युवा षड्यंत्र और हिंसा की भाषा में पारंगत हो चुके थे। सोशल मीडिया अभियानों ने इन चिकित्सकों के भीतर ‘जिहादी गौरव’ का भ्रम पैदा किया, जिससे पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन उन्हें वैचारिक रूप से प्रभावित कर सके। गौरतलब है कि ‘ऑपरेशन सिंधूर’ के दौरान अपने मुख्यालय बहावलपुर पर भारतीय हमले के प्रतिशोध स्वरूप जैश-ए-मोहम्मद भारत में आतंकी विस्फोट की योजनाएं बना रहा था। दरअसल पाकिस्तान अब केवल आतंकियों को शरण नहीं देता, बल्कि डिजिटल प्रचार, ऑनलाइन भर्ती और कृत्रिम-बुद्धिमत्ता आधारित प्रोपेगेंडा के माध्यम से भारत के खिलाफ वैचारिक युद्ध चला रहा है। उसकी खुफिया एजेंसियां ऐसे ऑनलाइन मंच बना रही हैं, जो शिक्षित युवाओं के भीतर पहचान और न्याय के प्रश्नों को तोड़-मरोड़ कर उन्हें ‘धर्मरक्षक’ बनने का भ्रम फैला रहे हैं। आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता ने पाकिस्तान को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि जिहादी आतंक उसी की आत्मरक्षा की रणनीति बन चुका है।