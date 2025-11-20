राजस्थान के कृषि क्षेत्रों में बिचौलियों की भूमिका समाप्त



यह सरकार के किसान-केंद्रित दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रमाण है। प्रदेश में सिंचाई विस्तार सरकार की प्राथमिकता रही है। नहरी क्षेत्र में 58,000 हेक्टेयर में नई सिंचाई सुविधाएं स्थापित की गई हैं। इसके लिए 9512 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। किसानों को बिजली बिलों में 41,052 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है और 1.78 लाख से अधिक नए कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं। इसी के साथ पीएम कुसुम योजना के तहत 50,090 सोलर पंप सेट लगाए गए हैं, जिन पर 733 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। इससे किसानों को ऊर्जा आत्मनिर्भरता मिली है और खेती की लागत में कमी आई है। किसानों की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने शून्य ब्याज ऋण की सुविधा को सुलभ बनाया है। अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋण के तहत 43,036 करोड़ रुपए और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 515 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। इसके अतिरिक्त, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 321 करोड़ रुपए का रियायती ऋण भी किसानों को प्रदान किया गया है।