लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखता न्यायपालिका का समय पर हस्तक्षेप

दुनिया के कई देशों में जनहित याचिका और स्वयं संज्ञान जैसी न्यायिक सक्रियता मौजूद है, लेकिन इसका तरीका और असर अलग-अलग होता है। अमेरिका में इसके समक्ष ‘क्लास एक्शन मुकदमे’ और ‘सिटीजन स्यूट्स’ हैं, जिनके जरिए नागरिक या गैर सरकारी संस्थान सरकार या बड़ी संस्थाओं के खिलाफ पर्यावरण, उपभोक्ता संरक्षण या नागरिक अधिकारों के उल्लंघन पर केस कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर स्वयं किसी मामले पर संज्ञान नहीं लेता और केवल दायर किए गए मामलों की सुनवाई करता है। वहीं, ब्रिटेन में ‘ज्यूडिशियल रिव्यू’ का प्रावधान है। इसके तहत नागरिक या गैर सरकारी संस्थान यह जांच सकते हैं कि सरकारी निर्णय कानून के अनुसार हुए हैं या नहीं। यहां अदालत केवल सरकारी कार्यों की वैधता पर हस्तक्षेप करती है और नीति बदलने का अधिकार आमतौर पर नहीं रखती। ब्रिटेन में भी न्यायपालिका आमतौर पर खुद कोई मामला शुरू नहीं करती, बल्कि केवल तब हस्तक्षेप करती है जब कोई औपचारिक याचिका दायर की जाती है। भारत में जनहित याचिका ने न्यायिक प्रणाली में गहरा हस्तक्षेप किया है। इसकी नींव पहली बार 1976 में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुलभाई फैज़ुल्लाभाई [1976 (3) एससीसी 832] में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने रखी। इसके बाद जस्टिस पी. एन. भगवती के प्रयासों से जनहित याचिका विकसित हुई और यह नागरिक अधिकारों की रक्षा का एक शक्तिशाली साधन बन गई।