ट्रंप टैरिफ से भारत-चीन नजदीकी की राह खुली, पर सतर्कता जरूरी

भारत-चीन संबंधों की सबसे बड़ी चुनौती है कि यह भरोसे की कमी से ग्रस्त है। डोकलाम और गलवान की झड़पें दिखाती हैं कि मित्रता की भाषा और जमीनी हकीकत में भारी अंतर है। तनावपूर्ण रिश्तों से न केवल सुरक्षा वातावरण बिगड़ता है, बल्कि निवेश और व्यापार की गति भी रुक जाती है। यदि रिश्तों में सुधार हुआ तो सीमाई तनाव कम हो सकता है, अन्यथा भारत को दोहरी रणनीति अपनानी होगी। कूटनीतिक स्तर पर निरंतर वार्ता और सैन्य स्तर पर विश्वास निर्माण उपाय ही इस तनाव को संतुलित कर सकते हैं। इतिहास बताता है कि चीन ने बार-बार दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बाद में विश्वास तोड़ा है। 1962 का युद्ध, सीमाई विवाद और आर्थिक मोर्चे पर आक्रामक रवैया इसकी मिसाल हैं। मोदी की इस यात्रा को लेकर उत्साह के साथ सतर्कता भी आवश्यक है। एलओसी पर हाल की घटनाएं याद दिलाती हैं कि चीन से व्यवहार करते समय भरोसा कम और सावधानी ज्यादा जरूरी है। मोदी की चीन यात्रा एक तरफ नई संभावनाओं के द्वार खोलती है तो चीन के पुराने रवैये से सावधान रहने की चेतावनी भी देती है।