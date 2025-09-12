उपराष्ट्रपति चुनाव: इस हार-जीत के राजनीतिक मायने

हमारे राजनेता हार में भी जीत देखने-दिखाने की कला में माहिर होते हैं। सो, आश्चर्य नहीं कि 152 वोट से अपने उम्मीदवार की हार के बावजूद ‘इंडिया’ ब्लॉक इसे अपनी नैतिक जीत बता रहा है। बेशक विपक्ष का वोट शेयर पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले 26 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया है, लेकिन 2022 और 2025 के राजनीतिक समीकरणों की तुलना ही अतार्किक है। तब विपक्ष बिखरा हुआ था और कांग्रेस ने अन्य बड़े दलों से सलाह-मशविरा किए बिना ही अपनी नेत्री मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बना दिया था। तब संसद के दोनों सदनों में विपक्ष की संख्या भी अब के मुकाबले बहुत कम थी। 2023 में लगभग दो दर्जन दलों ने ‘इंडिया’ गठबंधन बनाया तो पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में विपक्ष की संख्या भी बढ़ी। चुनाव के जरिए चुने जाने वाले लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति, सत्तापक्ष से ही होते हैं, लेकिन संविधान में उनकी भूमिका सदन के संरक्षक की मानी गई है। हाल के दशकों में उनकी इस भूमिका पर उठते सवाल संविधान और संसदीय लोकतंत्र के लिए सुखद हरगिज़ नहीं हैं। बेशक इस स्थिति के लिए किसी एक पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उससे बचने का रास्ता भी दोनों ही पक्षों को खोजना होगा, पर उसकी पहल निश्चय ही नए उपराष्ट्रपति को करनी होगी। अनुभवी राधाकृष्णन की शायद यही बड़ी चुनौती और बड़ी परीक्षा भी होगी।