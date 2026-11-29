मेरे घर में या मेरे अनौपचारिक दोस्तों के दायरे में यह नहीं बोली जाती। हाँ, दफ़्तर में ज़रूर बोली जाती है, लेकिन अब मैं एक वैश्विक कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ हर किसी की पहली भाषा अंग्रेज़ी के अलावा कुछ और ही है।मैं इटली, रोमानिया, चीन, हांगकांग, वियतनाम, मध्य पूर्व, साइप्रस, कज़ाख़स्तान और न जाने कहाँ-कहाँ के लोगों के साथ काम करता हूँ। वे सभी अपनी-अपनी भाषाओं में सोचते हैं और फिर हमारी मीटिंग्स में अंग्रेज़ी बोलते हैं, लेकिन उन सभी के अंग्रेज़ी बोलने का अपना एक अनूठा अंदाज़ है। मुझे यह बात मन ही मन बहुत पसंद है। एक ही वाक्य अलग-अलग लोगों के लिए उनकी संस्कृति में इस्तेमाल होने वाले शब्दों के संदर्भ के आधार पर अलग-अलग मायने रखता है।मैं भी किसी दूसरी भाषा में ही सोचता हूँ। मैं उसी में सपने देखता हूँ। मुझे उसी में गुस्सा आता है। मैं उसी में उदास होता हूँ। मैं उसी में अपने भीतर झाँकता हूँ।



लेकिन अपने उन सभी आत्ममंथनों (रेट्रोस्पेक्ट्स) को समेटने के लिए मैं अंग्रेज़ी का ही सहारा लेता हूँ। जब मैं कोई कविता लिख रहा होता हूँ (खैर, कम से कम लिखने की कोशिश कर रहा होता हूँ), या आज के इस दौर की सबसे ज़रूरी चीज़ - एक ईमेल लिख रहा होता हूँ - तब मैं अंग्रेज़ी का ही उपयोग करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी दूसरी भाषा में कोई ईमेल लिखा है। हाँ, दूसरी भाषाओं में ईमेल मुझे ज़रूर मिले हैं।मैं एक साझा भाषा होने के विचार के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। दरअसल, यह दुनिया को और ज़्यादा क़रीब लाती है। मैं अपनी ग्लोबल टीम से अंग्रेज़ी की वजह से ही बात कर पाता हूँ। वरना, काम पर हम सभी को कुछ समझ न आता और आख़िरकार हम सब बेरोज़गार हो जाते।



लेकिन अंग्रेज़ी राजनीतिक भी हो सकती है।

मैं जिस जगह से आता हूँ, वहाँ अगर आप फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, तो आपको एक अलग ही नज़र से देखा जाता है।एक ज़्यादा चमकदार नज़र से।यहाँ तक कि अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं भी हैं, तब भी आप बच निकलेंगे। यहाँ चीज़ें इतनी ही सीधी हैं। मैं भी अवचेतन रूप से इस बात पर बुरा महसूस करता हूँ कि मैं इतनी धाराप्रवाह अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता। तब तो गुनाह करना और फिर बेदाग़ अंग्रेज़ी बोलकर साफ़ बच निकलना कितना आसान होता। कम से कम मैं इसके ज़रिए कुछ समर्थन तो अपने पक्ष में जुटा ही सकता था।

शायद यह उत्तर-उपनिवेशवाद (पोस्ट-कोलोनियलिज़्म) का असर है। हमने यह भाषा अपने आकाओं से सीखी और हम इसकी नक़ल करना चाहते हैं क्योंकि सबसे लंबे समय तक हमने बस यही जाना है - और क्या यह हमें ख़ुद भी आका होने का एहसास दिलाती है?मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, उनमें से लगभग सभी अंग्रेज़ी में लिखी या अनूदित की गई हैं। मैं इसे आसानी से समझ तो लेता हूँ, लेकिन मेरी शब्दावली अभी भी छोटी और साधारण है। मुझे इस बात पर शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरे आस-पास के माहौल ने मेरे ज़मीर को इसी तरह गढ़ा है। मैं लगभग सभी असामान्य शब्दों का ग़लत उच्चारण करता हूँ (यह पढ़ने का अभिशाप है - आप बहुत से शब्द जानते हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी सही उच्चारण नहीं कर पाते)।मैं व्याकरण की ग़लतियाँ भी करता हूँ (बहुत ज़्यादा)। मेरे मन में कोई विचार आता है और फिर उस विचार को शब्दों में पिरोने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, और फिर वह विचार फिसल जाता है, कभी वापस न लौटने के लिए। यह आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आपकी सोच किस तरह आपकी शब्दावली की मोहताज है।