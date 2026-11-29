language
अंग्रेजी मेरी पहली भाषा नहीं है।
मेरे घर में या मेरे अनौपचारिक दोस्तों के दायरे में यह नहीं बोली जाती। हाँ, दफ़्तर में ज़रूर बोली जाती है, लेकिन अब मैं एक वैश्विक कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ हर किसी की पहली भाषा अंग्रेज़ी के अलावा कुछ और ही है।मैं इटली, रोमानिया, चीन, हांगकांग, वियतनाम, मध्य पूर्व, साइप्रस, कज़ाख़स्तान और न जाने कहाँ-कहाँ के लोगों के साथ काम करता हूँ। वे सभी अपनी-अपनी भाषाओं में सोचते हैं और फिर हमारी मीटिंग्स में अंग्रेज़ी बोलते हैं, लेकिन उन सभी के अंग्रेज़ी बोलने का अपना एक अनूठा अंदाज़ है। मुझे यह बात मन ही मन बहुत पसंद है। एक ही वाक्य अलग-अलग लोगों के लिए उनकी संस्कृति में इस्तेमाल होने वाले शब्दों के संदर्भ के आधार पर अलग-अलग मायने रखता है।मैं भी किसी दूसरी भाषा में ही सोचता हूँ। मैं उसी में सपने देखता हूँ। मुझे उसी में गुस्सा आता है। मैं उसी में उदास होता हूँ। मैं उसी में अपने भीतर झाँकता हूँ।
लेकिन अपने उन सभी आत्ममंथनों (रेट्रोस्पेक्ट्स) को समेटने के लिए मैं अंग्रेज़ी का ही सहारा लेता हूँ। जब मैं कोई कविता लिख रहा होता हूँ (खैर, कम से कम लिखने की कोशिश कर रहा होता हूँ), या आज के इस दौर की सबसे ज़रूरी चीज़ - एक ईमेल लिख रहा होता हूँ - तब मैं अंग्रेज़ी का ही उपयोग करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी दूसरी भाषा में कोई ईमेल लिखा है। हाँ, दूसरी भाषाओं में ईमेल मुझे ज़रूर मिले हैं।मैं एक साझा भाषा होने के विचार के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। दरअसल, यह दुनिया को और ज़्यादा क़रीब लाती है। मैं अपनी ग्लोबल टीम से अंग्रेज़ी की वजह से ही बात कर पाता हूँ। वरना, काम पर हम सभी को कुछ समझ न आता और आख़िरकार हम सब बेरोज़गार हो जाते।
लेकिन अंग्रेज़ी राजनीतिक भी हो सकती है।
मैं जिस जगह से आता हूँ, वहाँ अगर आप फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, तो आपको एक अलग ही नज़र से देखा जाता है।एक ज़्यादा चमकदार नज़र से।यहाँ तक कि अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं भी हैं, तब भी आप बच निकलेंगे। यहाँ चीज़ें इतनी ही सीधी हैं। मैं भी अवचेतन रूप से इस बात पर बुरा महसूस करता हूँ कि मैं इतनी धाराप्रवाह अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता। तब तो गुनाह करना और फिर बेदाग़ अंग्रेज़ी बोलकर साफ़ बच निकलना कितना आसान होता। कम से कम मैं इसके ज़रिए कुछ समर्थन तो अपने पक्ष में जुटा ही सकता था।
शायद यह उत्तर-उपनिवेशवाद (पोस्ट-कोलोनियलिज़्म) का असर है। हमने यह भाषा अपने आकाओं से सीखी और हम इसकी नक़ल करना चाहते हैं क्योंकि सबसे लंबे समय तक हमने बस यही जाना है - और क्या यह हमें ख़ुद भी आका होने का एहसास दिलाती है?मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, उनमें से लगभग सभी अंग्रेज़ी में लिखी या अनूदित की गई हैं। मैं इसे आसानी से समझ तो लेता हूँ, लेकिन मेरी शब्दावली अभी भी छोटी और साधारण है। मुझे इस बात पर शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरे आस-पास के माहौल ने मेरे ज़मीर को इसी तरह गढ़ा है। मैं लगभग सभी असामान्य शब्दों का ग़लत उच्चारण करता हूँ (यह पढ़ने का अभिशाप है - आप बहुत से शब्द जानते हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी सही उच्चारण नहीं कर पाते)।मैं व्याकरण की ग़लतियाँ भी करता हूँ (बहुत ज़्यादा)। मेरे मन में कोई विचार आता है और फिर उस विचार को शब्दों में पिरोने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, और फिर वह विचार फिसल जाता है, कभी वापस न लौटने के लिए। यह आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आपकी सोच किस तरह आपकी शब्दावली की मोहताज है।
साधारण अंग्रेज़ी (Basic English) उन्नत अंग्रेज़ी (Advanced English)
I'm so sad. (मैं बहुत उदास हूँ।) I feel blue. (मेरा मन बुझा-बुझा सा है।)
जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 इस बात को बखूबी समझाती है। उस डिस्टोपियन दुनिया में, बिग ब्रदर (जो पूरी दुनिया को नियंत्रित करता है) ने 'बुरे' (Bad) शब्द को ही हटा दिया है और इसे 'अच्छा नहीं' (ungood) के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगर आपको यह कहना हो कि "यह चीज़ बुरी या बहुत बुरी है", तो आप कहेंगे "यह चीज़ अच्छी-नहीं या दोगुनी ज़्यादा अच्छी-नहीं है"। अगर आपके पास उन चीज़ों को बयां करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है जो 'बुरी' हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ वाक़ई 'बुरी' है? मैं निश्चित रूप से यह किताब पढ़ने की सलाह दूँगा ताकि आप समझ सकें कि आपकी शब्दावली ही दुनिया की हर निगरानी से आपकी आज़ादी बनेगी।
"कोई समाज सच्चाई से जितना दूर जाता जाएगा, वह सच बोलने वालों से उतनी ही ज़्यादा नफ़रत करेगा।"
जॉर्ज ऑरवेल, 1984
लेकिन ऑटो-करेक्ट और ऑटो-कम्प्लीट ने इसे और भी बदतर बना दिया है। अब मैं आलसी हो गया हूँ। नए शब्द सीखने तक के लिए आलसी। उम्र बढ़ने के साथ कोई नई भाषा सीखना या पहले से सीखी हुई भाषा को सुधारना मुश्किल हो जाता है। आपने पहले ही उस भाषा का अपना एक संस्करण तैयार कर लिया होता है जिसने आपका काम चलाया है और आपको बचाया है।मुझे बहुत अच्छा लगा जब पिछले साल ऐप्पल ने एयरपॉड्स में एक नया फ़ीचर लॉन्च किया, जो किसी से बातचीत करते समय लाइव अनुवाद कर सकता है - और क्यों न हो? सोचिए, अगर हम सभी संवाद करने के लिए अपनी पहली भाषा का इस्तेमाल करें, तो हम कितनी अच्छी तरह अपनी बात कह पाएंगे (क्योंकि अक्सर अनुवाद में मूल अर्थ या भावना खो जाती है)। हम एक-दूसरे को कितनी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे? क्या यह हमें एक-दूसरे के प्रति बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा? क्या यह उन सभी सीमाओं को धुंधला करने में मदद करेगा जो हमने बना ली हैं? मुझे लगता है कि यह एक क्रांतिकारी तकनीक है और इसमें दुनिया को बदलने की क्षमता है, उम्मीद है कि एक बेहतर दिशा में। हालाँकि, ब्लैक मिरर इससे असहमत ही होगा।
लेखक- रघु तिवारी
मैंने कहीं पढ़ा था कि अंग्रेज़ी विभिन्न भाषाओं का एक संगम (मेल्टिंग-पॉट) है। इसने दुनिया भर से शब्द उधार लिए और उनसे अपना शब्दकोश बनाया। जब आप अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो आप दरअसल एक ही समय में सारी भाषाएँ बोल रहे होते हैं। मुझे इस तरह सोचना अच्छा लगता है, इससे मुझे दुनिया से जुड़ाव महसूस होता है।लेकिन बात यह है कि अब किसी भी भाषा में मेरा कोई घर नहीं बचा है। रोज़मर्रा की बातचीत के लिए मेरी पहली भाषा है, लेकिन मेरे सारे आत्ममंथन अब अंग्रेज़ी में होते हैं। कभी-कभी मैं सबसे काव्यात्मक शब्द लिख पाता हूँ और कभी-कभी सिर्फ़ ऊल-जलूल बकवास ही कर पाता हूँ।
लेकिन फिर जब आप इस बारे में सोचते हैं - तो क्या मुराकामी (जापानी), हान कांग (कोरियाई) या फ़्योदोर दोस्तोयेस्की (रूसी) इतने प्रसिद्ध हो पाते, अगर उनकी रचनाओं का अंग्रेज़ी में अनुवाद न हुआ होता? क्या हमें ऐसे अद्भुत मस्तिष्कों को जानने का अवसर मिलता, अगर हमारे पास एक साझा भाषा न होती? लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनका अनुवाद होगा या नहीं, या उस अनुवाद से उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिलेगी और दुनिया भर के लाखों लोगों पर असर पड़ेगा - जिनमें से कुछ के साथ वे एक साझा भाषा न होने के कारण संवाद तक नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपनी मातृभाषा में इसलिए लिखा क्योंकि वे लिखना चाहते थे। इस बात ने उन्हें लिखने से नहीं रोका।
और यही मैं इस दुनिया के हर इंसान के लिए उम्मीद करता हूँ।
लिखिए।
अपनी भाषा में लिखिए।
अंग्रेज़ी में लिखिए।
किसी भी ऐसी भाषा में लिखिए जिससे आपको प्यार हो।
बिना किसी संपूर्ण गद्य के लिखिए।
बिना किसी त्रुटिहीन व्याकरण के लिखिए।
जो आप महसूस करते हैं, उसके बारे में लिखिए।
तब भी लिखिए जब किसी और को उसका कोई मतलब समझ न आए।
अपने दिन में घटी सबसे छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में लिखिए।
उबाऊ चीज़ों के बारे में लिखिए।
लिखिए, क्योंकि यह आपको एक आवाज़ देता है।
भाषा या किसी भाषा में निपुणता, हमेशा आपकी लिखने की इच्छा के बाद ही आएगी।
हम सभी के पास सुनाने के लिए एक कहानी है।