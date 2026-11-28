जहां दो हैं वहां हिंसा है। अकेला कोई रह नहीं सकता - न अग्नि, न ही सोम। तब क्या अग्नि में सोम की आहुति हिंसा है? क्या सृष्टि निर्माण के क्रम को हिंसक कह देना चाहिए? दो में से एक का बलवान और दूसरे का निर्बल होना भी हिंसा का कारण बन जाता है। प्रकृति का सिद्धान्त है—'सर्वमिदमन्नं सर्वमिदं अन्नाद:।' जो मुझे उत्पन्न करता है, अन्तत: वही मुझे खा जाता है। मैं उसका अन्न बन रहा हूं। और उस खाते हुए को मैं भी खा रहा हूं। 'स्वस्वरूप-संरक्षणपूर्वक परस्वरूप-संरक्षणकर्म’ वाले अहिंसाबीज का स्वरूप ही आधार बनता है। अहिंसा का भी (सत्य की तरह) सुसूक्ष्म प्राण तत्व से ही सम्बन्ध है। कुछ ऐसे हिंसा कर्म हैं, जिनसे हम स्वास्थ्य लाभ करते हैं। अत: ऐसी हिंसा भी अहिंसा ही मानी जाएगी। साथ ही ऐसे भी अहिंसात्मक करुणाभाव हैं, जिनसे मानव का स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। ऐसी अहिंसा भी हिंसा ही कहलाएगी। स्थूल दृष्टि से हिंसा - अहिंसा का निर्णय नहीं हो सकता है।