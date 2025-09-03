बिना स्वतंत्र निदेशक पारदर्शिता व जवाबदेही अधर में

देश में कुल 389 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) हैं, जिनमें सहायक कंपनियां भी शामिल हैं। इनमें से 70 सीपीएसई सूचीबद्ध हैं। ये सूचीबद्ध सीपीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कुल बाजार पूंजीकरण का आठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखते हैं। घरेलू और विदेशी निवेशक स्वतंत्र बोर्ड को भरोसेमंद मानते हैं। अगर स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं तो निवेशकों को लगता है कि कंपनी में पेशेवर निगरानी और संतुलन का अभाव है, जिससे निवेश घट सकता है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि पीएसबी व सीपीएसई की बोर्ड संरचना में गंभीर स्तर पर रिक्तता और असंतुलन है। इससे न केवल रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमी आ रही है, बल्कि प्रबंधन में भी असंतुलन देखने को मिल रहा है। सरकार का ध्यान वर्तमान में बैंकों के मर्जर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और पुनर्पूंजीकरण जैसे मुद्दों पर अधिक है, जिससे इस विषय पर फोकस कम हो जाता है।