आपकी बात: सर्दी की शुरुआत के साथ निराश्रितों के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए?

रैन बसेरों पर आसान पहुंच

प्रशासन को निराश्रितों के लिए सुरक्षा इंतज़ाम करने चाहिए। जहां जरुरतमंद आसानी से पहुंच सके ऐसे स्थानों पर रैन बसेरों की स्थापना की जानी चाहिए। मूलभूत सुविधाएं कंबल, बिस्तर, पीने के पानी, बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। आम जन को निराश्रितों के लिए पुराने गर्म कपड़े दान करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। निजी संस्थान निराश्रितों के लिए जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराए। - शैलेंद्र टेलर, उदयपुर