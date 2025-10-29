आपकी बात: छोटी-छोटी बातों पर बच्चों के गुस्सा होने को कैसे नियंत्रित किया जाए?

गुस्सा होने की वजह पता करें

बच्चों की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने की वजह का अभिभावकों को पता करना चाहिए। उनकी बातें तसल्ली से सुने और अच्छे से बातें करें। बच्चें गुस्सा किसी डर के कारण करते हैं। बिना दबाव के उनकी दिनचर्या बढ़िया बनाए। इन सबको करने से बच्चों के बात बात पर गुस्से होने को कम किया जा सकता है। - निर्मला वशिष्ठ, अलवर