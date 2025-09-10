आपकी बात : बजरी और खनन माफिया पर अंकुश के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए?

प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता

अवैध खनन के जरिए धरती को खोखला किया जा रहा हैं। अवैध खनन का मुख्य कारण पुलिस माफिया गठजोड़ हैं। रिश्वत खोरी के कारण माफिया बेखौफ होकर खनन कर रहा हैं तथा पुलिस मूकदर्शक बनकर कुछ नहीं कर पा रही। अवैध खनन को रोकने के लिए ये गठजोड़ पूरी तरह खत्म हो। पुलिस द्वारा हर समय खनन क्षेत्रों की निगरानी व्यवस्था हो। अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही एवं भारी जुर्माने द्वारा प्रभावी नियंत्रण हो। आवश्यक हो तो अवैध खनन रोकने के लिए अलग से टास्क फोर्स का का गठन हो। - भंवरलाल सारण, बालोतरा