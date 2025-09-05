Patrika LogoSwitch to English

आपकी बात : जीएसटी रिफॉर्म्स से आम आदमी के जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा?

पाठकों ने इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं। प्रस्तुत हैं पाठकों की चुनिंदा प्रतिक्रियाएं।

जयपुर

Opinion Desk

Sep 05, 2025

पैसे की बचत होगी
जीएसटी रिफोर्म से आम आदमी को सस्ते और पारदर्शी तरीके से सामान उपलब्ध होगा। आम आदमी की जरूरी दैनिक उपयोग की वस्तुएं, घर, बीमा, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाएं पहले से सस्ती दर पर उपलब्ध होगी। इससे आम आदमी के पैसे की भी बचत होगी। - प्रदीप अग्रवाल, बालोतरा

लोगों को फायदा होगा
जीएसटी रिफॉर्म से सभी लोगों को फायदा होगा लेकिन खासकर मिडिल फैमिली के लिए अपनी दैनिक रोजमर्रा की वस्तुएं, फॉर व्हीलर, एसी कूलर जैसी सुविधाएं, शिक्षा को टैक्स से फ्री करना आदि से लाइफस्टाइल में परिवर्तन देखने को मिलेगा। शिक्षा देना और ग्रहण करना दोनों ही अब आसान और सुलभ होगा। तंबाकू और एल्कोहॉलिक उत्पादों पर टैक्स वृद्धि से नव पीढ़ी में इसके दुष्प्रभाव और आर्थिक हानि से सतर्कता बढ़ेगी। - कृष्णकांत शर्मा, बदलेटा खुर्द

कीमतों में गिरावट आएगी
जीएसटी में हुए बदलाव से घरेलू उत्पादों की कीमतों में गिरावट आएगी, जिससे आम आदमी के लिए सुगमता होगी। दवाइयों की कीमत में बदलाव होगा। जीएसटी में बदलाव होने से आवश्यक वस्तुओं में कीमत में कमी होना जन जीवन को खुशहाल करेगा। सरकार की ओर से किया गया फैसला जनता के हित में सार्थक सिद्ध होगा। - दिलीप शर्मा, भोपाल

बहुत राहत मिलेगी
केंद्र सरकार ने जीएसटी रिफार्म्स दरों में बदलाव कर आम आदमी, किसानों तथा छोटे उद्यमियों के लिए सैंकड़ों वस्तुओं को सस्ता कर दिया है। अब जीएसटी की दर 5% और 18% होगी। दवाएं सस्ती होंगी। स्वास्थ्य और जीवन बीमा में को भी जीएसटी समाप्त कर दिया है। - प्रहलाद यादव,महू (म.प्र.)

परचेजिंग पावर बढ़ेगी
नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स से आम आदमी के रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे, जिससे उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। पैसों की बचत कर पाएगा। बीमा और अन्य स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं पर जीएसटी कम करने से आम आदमी बीमारियों की जांच और इलाज उचित रूप से करवा पाएगा। - गजेंद्र चौहान, कसौदा

आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा
जीएसटी रिफॉर्म्स से आम आदमी के जीवन में बदलाव आएगा। आज समूचा देश महंगाई से त्रस्त है। जीएसटी घटने से खानपान रोजमर्रा की जरूरत का सामान सस्ता होने से आम जनता को राहत मिलेगी। आवागमन के साधन सुगम होंगे। लोगों का आशियाना बनाना सरल होगा। जीएसटी रिफॉर्म्स से लेनदेन बढ़ेगा, भारत की आर्थिक स्थिति आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगी साथ ही ट्रंप की टैरिफ नीति को करारा जवाब मिलेगा। भारत की आम जनता को देश हित में इसका स्वागत करना चाहिए। - आजाद पूरण सिंह राजावत, जयपुर

Published on:

05 Sept 2025 05:27 pm

Hindi News / Opinion / आपकी बात : जीएसटी रिफॉर्म्स से आम आदमी के जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा?

