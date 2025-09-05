आपकी बात : जीएसटी रिफॉर्म्स से आम आदमी के जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा?

आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा

जीएसटी रिफॉर्म्स से आम आदमी के जीवन में बदलाव आएगा। आज समूचा देश महंगाई से त्रस्त है। जीएसटी घटने से खानपान रोजमर्रा की जरूरत का सामान सस्ता होने से आम जनता को राहत मिलेगी। आवागमन के साधन सुगम होंगे। लोगों का आशियाना बनाना सरल होगा। जीएसटी रिफॉर्म्स से लेनदेन बढ़ेगा, भारत की आर्थिक स्थिति आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगी साथ ही ट्रंप की टैरिफ नीति को करारा जवाब मिलेगा। भारत की आम जनता को देश हित में इसका स्वागत करना चाहिए। - आजाद पूरण सिंह राजावत, जयपुर