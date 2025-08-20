आपकी बात : चेन स्नैचिंग की बढ़ती वारदातों को देखते हुए क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

सतर्कता बेहद जरूरी
चेन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सबसे जरूरी है सतर्क रहना। जब भी बाहर निकलें खासकर सुनसान या कम भीड़भाड़ वाले इलाकों में गहनों को ज्यादा दिखावटी तरीके से पहनने से बचना चाहिए। सड़क पर चलते वक्त हमेशा सतर्क रहें और आसपास के माहौल पर नजर रखें। अगर बाइक या स्कूटर सवार कोई संदिग्ध व्यक्ति बार-बार आपके पास से गुज़रे या पीछा करे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। पर्स या बैग को इस तरह रखें कि वह बाहर की ओर न हो, बल्कि शरीर की ओर सुरक्षित हो। मोबाइल पर बात करते हुए या गाने सुनते हुए चलने से ध्यान बंटता है, जिससे स्नैचिंग की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए जब भी अकेले बाहर निकलें, सावधानी और जागरूकता बनाए रखें। - पवन बैरवा, भीलवाड़ा
चेन स्नैचर्स के खिलाफ हो कठोर कार्रवाई
सरकार को विशेष अभियान चलाकर चेन स्नैचर्स के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर चेन इत्यादि आभूषण पहनकर जाने से बचना चाहिए। - रणवीर सिंह विरोली
लोगों को जागरूक करें
आजकल चेन स्नैचिंग की बढ़ती वारदातों को देखते हुए हमें अपनी सतर्कता बढ़ानी होगी। इसके साथ ही महिलाओं के लिए एक विशेष ऐप और एक विशेष टोल फ्री नंबर सरकार को जारी करना चाहिए। साथ ही समय - समय पर रैली, विज्ञापन और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को जागरूक करना होगा। - कृष्णकांत शर्मा, हिंडौन सिटी
सजगता से ही लग सकती रोक
चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं विकृत मानसिक अवस्था का परिणाम हैं। बढ़ती बेरोजगारी, नशाखोरी और ऑनलाइन गेमिंग मुख्य कारक हो सकते हैं। महिलाओं को भी आवागमन के दौरान विशेष सतर्कता/सजगता रखने की आवश्यकता है। भीड़-भाड़ वाले स्थानों में अनावश्यक आभूषण से परहेज करना चाहिए। घटना के दौरान किए जा सकने वाले विरोध/ बचाव प्रयासों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। सजगता से ही इस तरह की घटनाओं पर स्थायी रोक लग सकती है। - मनोज कुमार मिश्र, सतना
बाजारों में कैमरे लगाए जाने चाहिए
चेन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए आमजन खासकर महिलाओं को जागरूक करना होगा कि वे कहीं भीड़भाड़ या देव दर्शन वाले स्थानों पर सोने की चेन पहनकर नहीं जाए और उन स्थानों पर अपने आसपास अनजान और संदिग्ध व्यक्तियों से सावधान रहें। इसके अलावा सुनसान स्थानों पर और भीड़भाड़ वाले बाजारों में कैमरे लगाए जाने चाहिए ताकि आरोपियों की तुरंत पहचान हो सके। पुलिस प्रशासन को भी अपना मुखबिर तंत्र मजबूत कर चेन स्नैचिंग करने वाले व्यक्ति को शीघ्र पकड़ने के प्रयास करने चाहिए ताकि पुलिस की कार्यशैली पर भी विश्वसनीयता बनी रहेगी। - शैलेंद्र टेलर, उदयपुर