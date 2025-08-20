आपकी बात : चेन स्नैचिंग की बढ़ती वारदातों को देखते हुए क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

सतर्कता बेहद जरूरी

चेन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सबसे जरूरी है सतर्क रहना। जब भी बाहर निकलें खासकर सुनसान या कम भीड़भाड़ वाले इलाकों में गहनों को ज्यादा दिखावटी तरीके से पहनने से बचना चाहिए। सड़क पर चलते वक्त हमेशा सतर्क रहें और आसपास के माहौल पर नजर रखें। अगर बाइक या स्कूटर सवार कोई संदिग्ध व्यक्ति बार-बार आपके पास से गुज़रे या पीछा करे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। पर्स या बैग को इस तरह रखें कि वह बाहर की ओर न हो, बल्कि शरीर की ओर सुरक्षित हो। मोबाइल पर बात करते हुए या गाने सुनते हुए चलने से ध्यान बंटता है, जिससे स्नैचिंग की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए जब भी अकेले बाहर निकलें, सावधानी और जागरूकता बनाए रखें। - पवन बैरवा, भीलवाड़ा