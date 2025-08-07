आपकी बात : पर्वतीय इलाकों में बढ़ती आपदाओं से निपटने के लिए सरकारों को क्या विशेष प्रयास करने चाहिए?

स्थाई कमेटी बनाई जानी चाहिए

पहाड़ी राज्यों की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप वहां सिविल निर्माण एवं खनन आदि कार्य पर नियंत्रण तथा मंजूरी के लिए विशेषज्ञों की स्थायी कमेटी बनाई जानी चाहिए ताकि नियम-कायदों का सख्ती से पालन किया जा सके। स्थानीय लोगों की भागीदारी और पूर्व चेतावनी प्रणाली सुनिश्चित की जाए। वृक्षों की कटाई तथा नए निर्माण कार्य पर निगरानी आदि प्रयास अपेक्षित हैं। - करुणाकर त्रिपाठी, भोपाल