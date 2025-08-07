आपकी बात : पर्वतीय इलाकों में बढ़ती आपदाओं से निपटने के लिए सरकारों को क्या विशेष प्रयास करने चाहिए?

स्थाई कमेटी बनाई जानी चाहिए
पहाड़ी राज्यों की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप वहां सिविल निर्माण एवं खनन आदि कार्य पर नियंत्रण तथा मंजूरी के लिए विशेषज्ञों की स्थायी कमेटी बनाई जानी चाहिए ताकि नियम-कायदों का सख्ती से पालन किया जा सके। स्थानीय लोगों की भागीदारी और पूर्व चेतावनी प्रणाली सुनिश्चित की जाए। वृक्षों की कटाई तथा नए निर्माण कार्य पर निगरानी आदि प्रयास अपेक्षित हैं। - करुणाकर त्रिपाठी, भोपाल
विकास के नाम पर विनाश
विकास के नाम पर पूरे हिमालय और पर्वतीय क्षेत्रों में विनाश किया जा रहा है यदि हादसों को रोकना है तो इस क्षेत्र में मानव दखलंदाजी बंद करनी होगी। बड़े -बड़े बांध बनाना, सड़कें, सीमेंट और कंक्रीट के जंगल और पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी होगी, तभी हादसे रुकेंगे। - संजय डागा, हातोद
नई तकनीक और सशक्त सूचना प्रणाली
पर्वतीय इलाकों में आपदाओं से निपटने के लिए सरकार को सशक्त आपदा प्रबंधन तंत्र, मजबूत पूर्व सूचना प्रणाली, स्थायी निर्माण नीति, वनों की कटाई पर रोक और जनजागरूकता अभियान चलाने चाहिए। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित आपदा राहत दल और इंफ्रास्ट्रक्चर को मौसमी जोखिमों के अनुसार विकसित करना आवश्यक है। - अमृतलाल मारू, इंदौर