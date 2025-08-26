आपकी बात : दहेज जैसी कुरीति को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

कानूनों की कड़ाई से पालना हो

दहेज प्रथा की रोकथाम के लिए बनाए गए कानूनों की कड़ाई से पालना करवानी चाहिए। इसके लिए दहेज देने वाले एवं लेने वाले दोनों समान रूप से जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए। दहेज की मांग करने वालों की सूचना जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रशासन को देनी चाहिए। समस्त राजकीय कर्मचारियों को दहेज प्रकरणों को उजागर करने के लिए पाबंद करना चाहिए। समाज में बिना दहेज के शादी करने वालों को सामाजिक मंचों पर सम्मान देना भी इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। दहेज को प्रतिष्ठा का मापक मानने वालों को महत्त्व नहीं देना चाहिए। - सुरेंद्र सारस्वत, हनुमानगढ़