आपकी बात : महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

पाठकों ने इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं। प्रस्तुत हैं पाठकों की चुनिंदा प्रतिक्रियाएं

जयपुर

Opinion Desk

Sep 14, 2025

नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाएं
महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए नियमित स्वास्थ्य शिविर, आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जानकारी, स्कूल-कॉलेजों में स्वास्थ्य शिक्षा, मीडिया के जरिए प्रचार, मुफ्त जांच एवं पोषण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। परिवार और समाज को भी इसमें सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। - अमन नागर, कोटा

---------------------------------

नियमित जांच करवाती रहें
महिलाओं को अगर स्वस्थ रहना है तो उनको समय-समय पर नियमित डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए ताकि कोई तकलीफ पैदा होने से पहले ही उसे रोका जा सके। - प्रियव्रत चारण 'लव', जोधपुर

---------------------------------

जागरूकता अभियान आवश्यक
महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने हेतु नियमित स्वास्थ्य शिविर, पोषण व स्वच्छता पर कार्यशालाएं, गर्भावस्था व मासिक धर्म संबंधी शिक्षा, सोशल मीडिया व सामुदायिक मंचों पर जनजागरूकता अभियान, आत्म-देखभाल की प्रेरणा तथा सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक कदम हो सकते हैं। - अमृतलाल मारू, इंदौर

---------------------------------

समय-समय पर जांच जरूरी
समाज में महिलाओं की अहम भूमिका है इसलिए उन्हें खुद जागरूक होना होगा। उन्हें अपने भोजन में पौष्टिक आहार जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन, विटामिन आदि लेना चाहिए और नियमित व्यायाम, तनाव प्रबंधन, पर्याप्त नींद और समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए। आयरन कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए संतुलित आहार का उपयोग करना चाहिए। अगर स्वास्थ्य में कोई भी गड़बड़ी लगे तो नजदीकी अस्पताल में जांच करवानी चाहिए। सरकार की तरफ से महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं चलाई गई है। इसकी जानकारी आंगनवाड़ी या सोशल मीडिया द्वारा उनको देनी चाहिए। - मोदिता सनाढ्य, उदयपुर

---------------------------------

तनाव मुक्त दिनचर्या
महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए, जिसमें संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, नियमित प्रात: भ्रमण व व्यायाम, चिंता मुक्त दिनचर्या आदि शामिल हैं। - प्रहलाद यादव, महू, मध्य प्रदेश

---------------------------------

महिला स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं
अक्सर घर के दायित्वों का निर्वहन करते हुए महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाती हैं। सरकार को समय-समय पर गांव-गांव तक महिला स्वास्थ्य शिविर लगवाने चाहिएं ताकि महिलाएं समय रहते अपने स्वास्थ्य की जांच करवा सकें। - ओमप्रकाश श्रीवास्तव, उदयपुरा, मध्यप्रदेश

---------------------------------

सामूहिक चर्चा से जागरूकता
महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए साप्ताहिक या मासिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए, जिसमें उनके स्वास्थ्य के प्रति महत्त्वपूर्ण जानकारी दी जा सके। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं भाग ले सके और स्वास्थ्य जानकारी को सामूहिक रूप से प्राप्त कर सके तथा एक-दूसरे से संवाद कर जानकारी साझा कर सके। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विभिन्न स्तरों पर समूह बनाने चाहिए जिससे सामूहिक चर्चा हो सके। सरकारी योजनाओं को समय-समय पर प्रत्येक महिला तक पहुंचाने के लिए प्रेरक नियुक्त करने चाहिएं ताकि हर महिला तक उचित जानकारी पहुंच सके। - कुमार जितेंद्र 'जीत', मोकलसर

---------------------------------

गांव-ढाणियों तक में चलें जागरूकता कार्यक्रम
ज्यादातर महिलाएं स्वयं से ज्यादा अपने घरवालों की सेहत का ज्यादा ध्यान रखने के कारण स्वयं के प्रति लापरवाह हो जाती हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए शहरों से लेकर गांव-ढाणियों तक में नुक्कड़ नाटक और महिला समिति द्वारा इनको बताया जाए कि किस कारण से कौनसा रोग होता है। - निर्मला वशिष्ठ, राजगढ़, अलवर

---------------------------------

स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आयोजित हों
महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए समय-समय पर तहसील और ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कई प्रकार के आयोजन किए जाने चाहिए एवं अखबारों, पत्रिकाओं, सेटेलाइट टीवी द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाना चाहिए। - नवीन कुमार फलवाडिया, सुजानगढ़

---------------------------------

महिला कार्यकर्ता दें सलाह
महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कम है, जिससे महिलाओं में कमजोरी व अन्य बीमारियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। इसके लिए जागरूकता आवश्यक है। अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए। गांवों में जागरूकता की कमी है, अत: महिला कार्यकर्ता रखी जाए, जो घर-घर जाकर सही सलाह दे। - गौरीशंकर व्यास, खंडप, बालोतरा

---------------------------------

स्वास्थ्य जांच पर ध्यान देना आवश्यक
महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और नियमित स्वास्थ्य जांच पर ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य शिविर, जनजागरूकता अभियान और परिवार का सहयोग महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए महत्त्वपूर्ण कदम हैं। - पूर्वा जोशी, श्रीमाधोपुर

---------------------------------

'स्वच्छता से स्वास्थ्य' पर जोर
सर्वप्रथम विद्यालय में बालिकाओं को 'स्वच्छता से स्वास्थ्य' के बारे में जानकारी प्रदान की जाए, समय-समय पर नवाचारों का प्रयोग व बालिकाओं के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्वच्छता के कारण उत्पन्न समस्याओं का निराकरण किया जाए। - लक्ष्मी सारण, बीकानेर

---------------------------------

पर्याप्त नींद, व्यायाम जरूरी
महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए आंगनवाड़ी या अन्य गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर-घर जाकर महिलाओं तक आवश्यक स्वच्छता, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं सेवाएं पहुंचानी चाहिए। उन्हें मासिक धर्म, गर्भावस्था से जुड़ी पोषण संबंधी जानकारी से समय-समय पर अवगत कराना चाहिए। ताजे फल, सब्जियां साबूत अनाज और प्रोटीन पर ध्यान देना चाहिए। पर्याप्त नींद, व्यायाम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। - शालिनी ओझा, बीकानेर

Published on:

14 Sept 2025 02:04 pm

