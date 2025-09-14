आपकी बात : महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

सामूहिक चर्चा से जागरूकता

महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए साप्ताहिक या मासिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए, जिसमें उनके स्वास्थ्य के प्रति महत्त्वपूर्ण जानकारी दी जा सके। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं भाग ले सके और स्वास्थ्य जानकारी को सामूहिक रूप से प्राप्त कर सके तथा एक-दूसरे से संवाद कर जानकारी साझा कर सके। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विभिन्न स्तरों पर समूह बनाने चाहिए जिससे सामूहिक चर्चा हो सके। सरकारी योजनाओं को समय-समय पर प्रत्येक महिला तक पहुंचाने के लिए प्रेरक नियुक्त करने चाहिएं ताकि हर महिला तक उचित जानकारी पहुंच सके। - कुमार जितेंद्र 'जीत', मोकलसर