आपकी बात…सड़कों पर बढ़ते वाहनों और जाम की समस्या से निजात पाने के लिए क्या विशेष उपाय किए जाने चाहिए?

कारों में अनावश्यक घूमना बन गया है स्टेटस सिंबल, लगे रोक

सडकों पर जाम के लिए बडे व लग्जरी चौपहिया वाहनों की बढती संख्या है। भारत में बडी बडी गाडियों में चलना स्टेटस सिंबल समझा जाता है । कई बार बडी कारों में पांच के स्थान पर एक सवारी ही नजर आती है। यही गाडियां सडकों पर जाम का बडा कारण है। चाहे कितनी ही सडकें चौडी हो जाएं, शहरों में फ्लाई ओवर की संख्या बढ जाए लेकिन जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, जाम से निजात पाना दूर की कौडी है। उच्च अधिकारियों व नेताओं को आम जनता के सामने आदर्श प्रस्तुत करना पडेगा। दूसरा, सडकों से अ​तिक्रमण को हटाने के लिए सरकार को गंभीर प्रयास करने होंगे।

— रिंकी माथुर, जयपुर