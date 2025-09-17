आपकी बात : तेज रफ्तार के कारण हो रहे हादसों पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है?

लापरवाह रफ्तार पर सख्ती जरूरी

तेज रफ्तार गाड़ियों से हादसों का खतरा बढ़ता जा रहा है। लाइसेंस जारी करने में लापरवाही, नियमों की अनदेखी और युवाओं की प्रवृत्ति इसका बड़ा कारण हैं। परिवहन विभाग को चाहिए कि लाइसेंस जारी करने से पूर्व सख्त जांच हो, स्पीड लिमिट लागू हो और ओवरस्पीड पर भारी जुर्माना लगे। नुक्कड़ नाटकों से सड़क सुरक्षा की जागरूकता भी फैलाई जानी चाहिए।

— नूरजहां रंगरेज, भीलवाड़ा

