आपकी बात : तेज रफ्तार के कारण हो रहे हादसों पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है?

लापरवाह रफ्तार पर सख्ती जरूरी
तेज रफ्तार गाड़ियों से हादसों का खतरा बढ़ता जा रहा है। लाइसेंस जारी करने में लापरवाही, नियमों की अनदेखी और युवाओं की प्रवृत्ति इसका बड़ा कारण हैं। परिवहन विभाग को चाहिए कि लाइसेंस जारी करने से पूर्व सख्त जांच हो, स्पीड लिमिट लागू हो और ओवरस्पीड पर भारी जुर्माना लगे। नुक्कड़ नाटकों से सड़क सुरक्षा की जागरूकता भी फैलाई जानी चाहिए।
— नूरजहां रंगरेज, भीलवाड़ा
………………………………….
तेज रफ्तारियों पर कठोर कार्रवाई हो
सड़क पर तेज रफ्तार को शान मानने वाले युवाओं पर कठोर दंड जरूरी है। ऐसे चालकों पर भारी जुर्माना, लाइसेंस निलंबन और वाहनों की जब्ती अनिवार्य हो। बार-बार नियम तोड़ने वालों को जेल भेजा जाए। स्पीड ब्रेकरों पर हिडन कैमरे लगाकर ओवरस्पीड वाहनों को पकड़ा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक शर्मिंदगी भी प्रभावी होगी।
— मोदिता सनाढ्य, उदयपुर
………………………………….
नियमों को सुरक्षा मानें, बोझ नहीं
सड़क सुरक्षा तभी संभव है जब हम यातायात नियमों को बोझ न समझें। हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग, मोबाइल से परहेज, गति सीमा का पालन आवश्यक है। सरकार को भी सड़कें गड्ढामुक्त बनानी होंगी और संकेतकों व रोशनी की व्यवस्था करनी होगी। हम सुरक्षित रहेंगे तो देश भी सुरक्षित रहेगा।
— कृष्णकांत शर्मा, बदलेटा खुर्द, राजस्थान
………………………………….
हर चौराहे पर हो पुलिस निगरानी
तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश के लिए हर चौराहे पर पुलिसकर्मी तैनात हों। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाएं। वाहनों में स्पीड गवर्नर लगे और दिन में शहरों में घुसने वाले भारी वाहनों का पंजीयन रद्द हो। ऐसे कठोर कदम ही हादसों को रोक सकते हैं।
— वसंत बापट, भोपाल
………………………………….
तकनीक और सख्ती से घटेंगे हादसे
यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करवा कर हादसों को रोका जा सकता है। ओवरस्पीडिंग पर कड़े जुर्माने लगें। ट्रैफिक पुलिस को आधुनिक उपकरण मिलें। स्पीड कैमरे, राडार गन और डिजिटल चालान व्यवस्था लागू हो। सख्ती और तकनीक साथ आएंगे तभी सड़क सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
— राकेश देवड़े, देवास
………………………………….
सतर्कता और सजगता ही उपाय
सड़क हादसों पर अंकुश का मूल मंत्र है—सतर्कता, सजगता और सावधानी। यातायात नियमों का पालन सख्ती से हो। सड़कों की मरम्मत व संकेतकों की व्यवस्था समय पर हो। शराब पीकर वाहन चलाने वाले, ओवरलोड और ओवरटेक करने वाले चालकों पर कठोर कार्रवाई आवश्यक है।
— शिवजी लाल मीना, जयपुर
………………………………….
चेक पोस्ट और सीसीटीवी हों अनिवार्य
सड़क हादसों को रोकने के लिए हाईवे पर निश्चित दूरी पर सीसीटीवी और चेक पोस्ट लगाए जाएं। इससे वाहनों की निगरानी हो सके और ओवरस्पीड करने वालों को तुरंत रोका जा सके। साइन बोर्डों पर गति सीमा और दंड स्पष्ट लिखे जाएं ताकि चालकों में जागरूकता बढ़े।
— गजेंद्र चौहान, कसौदा
………………………………….
स्पीड लिमिट का पालन जरूरी
तेज रफ्तार से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं और अनेक परिवार उजड़ रहे हैं। सरकार को चाहिए कि सड़कों पर गति सीमा संकेतक लगाए और चालकों को जागरूक करे। अत्याधुनिक कैमरों से ओवरस्पीड वाहनों की पहचान कर भारी जुर्माना व लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई हो। तभी हादसों पर रोक संभव है।
— शैलेन्द्र टेलर, उदयपुर
………………………………….
शासन और जनता की साझा जिम्मेदारी
सड़क हादसों पर रोक तभी संभव है जब शासन और जनता दोनों जिम्मेदारी निभाएं। शासन नियमों को सख्ती से लागू करे और जनता उनका पालन करे। सड़कों की मरम्मत समय पर हो तथा उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। यही संतुलन सड़क सुरक्षा ला सकता है।
— दिलीप शर्मा, भोपाल
………………………………….
सड़कें गड्ढामुक्त और वाहन मानकयुक्त हों
हादसों पर रोक के लिए जरूरी है कि नेशनल व स्टेट हाईवे गड्ढामुक्त हों और मानकों के अनुसार निर्मित किए जाएं। वाहनों की हैडलाइटों की फोकस दूरी नियंत्रित हो और उन पर काली पट्टी अनिवार्य हो। सड़क संरचना और वाहन मानकों पर सख्त निगरानी जरूरी है।
— कैलाश सामोता 'रानीपुरा', राजसमंद
………………………………….
कठोर दंड ही सुरक्षित यातायात का उपाय
तेज रफ्तार हादसों पर अंकुश के लिए कठोर दंड जरूरी है। स्पीड लिमिट तोड़ने पर भारी जुर्माना, लाइसेंस निलंबन और वाहन जब्ती हो। हाईवे पर स्पीड कैमरे और ऑटोमैटिक चालान प्रणाली लागू हो। साथ ही चालक स्वयं भी अपनी जान की कीमत समझें।
— अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर