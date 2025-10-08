आपकी बातः बच्चों में स्वच्छता की आदतें किस प्रकार डाली जा सकती हैं?

कहानियों और कविताओं से स्वच्छता की सीख

बच्चों में स्वच्छता की आदत डालना आवश्यक है ताकि वे जीवनभर स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक बनें। कहानियों, कविताओं, चित्रों और खेलों के माध्यम से उन्हें स्वच्छता का महत्त्व सिखाया जा सकता है। माता-पिता और शिक्षक स्वयं आदर्श बनकर बच्चों को स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करें। - लहर सनाढ्य, उदयपुर