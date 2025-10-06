आपकी बात: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास किस तरह कायम रखा जा सकता है?

स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा जरूरी

केंद्रीय स्तर पर तकनीक आधारित स्वास्थ्य जांच और निगरानी तंत्र का गठन आवश्यक है। स्वास्थ्य अधिकारों पर विधेयक बनाकर डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। अस्पतालों में साइबर सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्डिंग, और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देकर मरीजों की गोपनीयता और सेवा की दक्षता को मज़बूत बनाया जा सकता है। - डॉ. नयन प्रकाश गांधी, कोटा