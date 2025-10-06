Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

आपकी बात: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास किस तरह कायम रखा जा सकता है?

पाठकों ने इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं, प्रस्तुत हैं पाठकों की चुनिंदा प्रतिक्रियाएं

less than 1 minute read

जयपुर

image

Opinion Desk

Oct 06, 2025

स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा जरूरी
केंद्रीय स्तर पर तकनीक आधारित स्वास्थ्य जांच और निगरानी तंत्र का गठन आवश्यक है। स्वास्थ्य अधिकारों पर विधेयक बनाकर डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। अस्पतालों में साइबर सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्डिंग, और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देकर मरीजों की गोपनीयता और सेवा की दक्षता को मज़बूत बनाया जा सकता है। - डॉ. नयन प्रकाश गांधी, कोटा

पारदर्शिता से ही बढ़ेगा स्वास्थ्य तंत्र पर भरोसा
सरकारी अस्पतालों में दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता, चिकित्सकों की जवाबदेही और मरीजों के प्रति संवेदनशीलता जरूरी है। समय पर इलाज, स्वच्छ वातावरण और भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था से ही जनता का स्वास्थ्य सेवाओं पर विश्वास कायम रहेगा। भरोसेमंद प्रणाली से ही जनकल्याण के उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। - अमृतलाल मारू ‘रवि’ इंदौर (म.प्र.)

जनकल्याण योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचे
सरकार की ओर से कई स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इनका लाभ नहीं उठा पाते। शिविरों के आयोजन और संचार तकनीक के माध्यम से सही जानकारी समय पर आमजन तक पहुंचाई जाए तो वे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। सूचना की सुलभता ही स्वास्थ्य सुधार की कुंजी है। - पी.सी. खंडेलवाल, सांभर लेक

भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाओं से ही बनता मजबूत समाज
स्वास्थ्य सेवाओं पर विश्वास बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार से मुक्ति और पारदर्शी प्रबंधन आवश्यक है। गुणवत्तापूर्ण देखभाल, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और डिजिटल सेवाओं के विस्तार से आमजन तक स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ बन सकती हैं। प्रशिक्षण और संसाधनों का बेहतर उपयोग ही स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करेगा। - शालिनी ओझा, बीकानेर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Oct 2025 05:11 pm

Hindi News / Opinion / आपकी बात: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास किस तरह कायम रखा जा सकता है?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: नहीं चाहिए ऐसा जयपुर

ओपिनियन

शरीर ही ब्रह्माण्ड – माया का उछाल

ओपिनियन

Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्ड : माया का उछाल

ओपिनियन

लोकतंत्र के कमजोर पक्ष को उजागर करता ‘शटडाउन’

समाचार

समय के साथ संघ में बदलाव हुए लेकिन मूल भाव वही रहा

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.