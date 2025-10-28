आपकी बातः टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

फिल्म शूटिंग से प्रचार

बेहतर आवास और आतिथ्य सेवाओं के साथ पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जाए। पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार फिल्म शूटिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाए। पर्यटन स्थलों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण के साथ बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए। नीतिगत और प्रशासनिक सुधार करके भी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। - प्रशांत के साहू, भोपाल