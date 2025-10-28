Patrika LogoSwitch to English

आपकी बातः टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

पाठकों ने इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं। प्रस्तुत है पाठकों की चुनिंदा प्रतिक्रियाएं

जयपुर

image

Oct 28, 2025

Oct 28, 2025

पर्यटन नीति बनाना आवश्यक
टूरिज्म बढाऩे के लिए एक नीति बनानी चाहिए। टूरिज्म स्थलों की जानकारी के लिए जगह - जगह एलईडी टीवी लगाई जाए। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए। टूरिस्ट स्थलों की नियमित पेट्रोंलिग की जानी चाहिए। - आलोक वालिम्बे, बिलासपुर

पर्यटन स्थलों पर सुगम पहुंच हो
पर्यटन स्थलों तक पहुंच को सुगम बनाना चाहिए। स्थानीय एजेंसियों को पीने का पानी, पार्किंग, सुविधाघर, स्वास्थ्य तथा पुलिस सुरक्षा के अच्छे इंतजाम करने चाहिए। स्थानीय बाजारों को विकसित किया जा सकता है, जिससे स्थानीय लोगों को आजीविका का साधन प्राप्त हो। - डॉ. संदीप भट्ट, भोपाल

सोशल मीडिया और विज्ञापनों से
वर्तमान समय में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया और विज्ञापनों का उपयोग किया जा सकता है। विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए वीजा नियमों में छूट के साथ समयावधि बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। - विनायक गोयल, रतलाम

अच्छी परिवहन व्यवस्था हो
टूरिज्म को बढाऩे के लिए बेहतर सडक़, रेल और हवाई कनेक्टिविटी, स्वच्छता और गुणवत्तापूर्ण आवास इसकी पहली शर्त है। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों का प्रभावी प्रचार-प्रसार कर वैश्विक आकर्षण बढ़ाया जा सकता है। पर्यटकों की सुरक्षा, सुगम वीजा प्रक्रिया स्थानीय समुदायों की भागीदारी से ईको-टूरिज्म और टिकाऊ पर्यटन को गति मिलेगी। - अमृतलाल मारू, इन्दौर

सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जरूरी
पर्यटकों की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल और हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाने चाहिए। उनकी वीजा प्रक्रिया को सरल और तेज किया जा सकता है। पर्यटन स्थलों पर सडक़ परिवहन और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। पर्यटन स्थलों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए। -मोदिता सनाढ्य, उदयपुर

सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे हो
टूरिज्म बढ़ाने के लिए साफ-सफाई, सडक़, पानी, शौचालय और ठहरने की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। स्थानीय संस्कृति, भोजन, कला और त्योहारों का प्रचार किया जाए। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस, गाइड, हेल्पलाइन नंबर और सीसीटीवी जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही इलाज की सुविधा भी जरूरी है। - पवन बैरवा, भीलवाड़ा

फिल्म शूटिंग से प्रचार
बेहतर आवास और आतिथ्य सेवाओं के साथ पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जाए। पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार फिल्म शूटिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाए। पर्यटन स्थलों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण के साथ बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए। नीतिगत और प्रशासनिक सुधार करके भी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। - प्रशांत के साहू, भोपाल

दलालों और ठगों से बचाव हो
पर्यटकों की आधार भूत बुनियादी सुविधाएं सुगम हो। इन सुविधाओं में स्वच्छ आवास, भोजनालय, सुगम यातायात के साथ सुरक्षा व्यवस्था का उचित प्रबंध किया गया हो। कई पर्यटन स्थलों पर दलालों, ठगों का जमावड़ा रहता है, जिससे पर्यटकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसे बदलना होगा तभी टूरिज्म का आर्कषण बढ़ेगा। - हरिप्रसाद चौरसिया, देवास

Hindi News / Opinion / आपकी बातः टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

