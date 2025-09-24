आपकी बात : सेल्फी व रील्स के कारण हो रहे हादसों के बारे में आपके क्या विचार हैं?

रियल व रील लाइफ का अंतर समझें

वर्तमान में सेल्फी और रील्स बनाने के चक्कर में लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते है और हादसों के शिकार हो जाते है। लोगों को रियल और रील लाइफ के बीच के अंतर को समझना होगा। सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के जद्दोजहद में लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे है। ये लोग सोशल मीडिया पर वायरल होना के लिए रेल ब्रिज, नदियों, तालाबों, जंगली जानवरों और अनेक जगह पर बिना किसी सुरक्षा के जाते है सरकार को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया रेगुलेशन एक्ट को मजबूत बनाते हुए इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बुद्धिजीवी और प्रतिष्ठित लोगों को ऐसे कृत्यों की निंदा करनी चाहिए और युवाओं को सही मार्ग दिखना चाहिए। - गजेंद्र चौहान, कसौदा