आपकी बात : इनकम टैक्स एक्ट में हुए बदलाव को लेकर आपके क्या विचार हैं?

फायदेमंद साबित होगा

2025 के नए इनकम टैक्स एक्ट में आम लोगों, छोटे टैक्सपेयर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स देना आसान और सस्ता हो गया है। नए टैक्स स्लैब्स और अधिक छूट से लाखों लोगों को सीधा फायदा मिला है। रिटर्न भरना आसान हो गया है। रिफंड जल्दी मिलता है और अब सीनियर सिटीजन्स की भी ज्यादा बचत पर टैक्स नहीं कटेगा। नया बदलाव आम जनता के लिए फायदेमंद हैं और टैक्स का बोझ कम हुआ है। - पूर्वा जोशी, श्रीमाधोपुर