आपकी बात : त्योहारों के समय बाजारों में भीड़ प्रबंधन के लिए किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए?

त्योहारों पर भीड़ स्वाभाविक है, पर यदि प्रशासन और व्यापारियों की समन्वित तैयारी हो तो अव्यवस्था नहीं होती। चारपहिया वाहनों पर रोक लगे, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पास ही वैकल्पिक स्थान तय हों और बाजार का समय बढ़ाया जाए। भीड़ वाले क्षेत्रों में दुकानदार अतिरिक्त स्टॉल लगाएं और पूर्व-खरीदारी की आदत अपनाई जाए। प्रशासन, दुकानदारों और नागरिकों की बैठक से बेहतर प्रबंधन संभव है।

– दिनेश मेघवाल, नीमच माता (सरेकला), उदयपुर