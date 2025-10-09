Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

आपकी बात : त्योहारों के समय बाजारों में भीड़ प्रबंधन के लिए किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए?

पाठकों ने इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं। प्रस्तुत हैं पाठकों की चुनिंदा प्रतिक्रियाएं

3 min read

जयपुर

image

Opinion Desk

Oct 09, 2025

त्योहारों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित हो

त्योहारों के समय भीड़ प्रबंधन के लिए बाजारों में सभी तरह के वाहनों के प्रवेश को रोकना चाहिए। दुकानों के सामने सामान जमाने से भी अव्यवस्था बढ़ती है, इसे भी रोका जाए। पुलिसकर्मी या वालेंटियर्स की तैनाती से अफवाहों और धक्का-मुक्की जैसी स्थितियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
– वसंत बापट, भोपाल

सख्त प्रबंधन से ही टलेगी अव्यवस्था

त्योहारों पर भीड़ स्वाभाविक है, पर यदि प्रशासन और व्यापारियों की समन्वित तैयारी हो तो अव्यवस्था नहीं होती। चारपहिया वाहनों पर रोक लगे, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पास ही वैकल्पिक स्थान तय हों और बाजार का समय बढ़ाया जाए। भीड़ वाले क्षेत्रों में दुकानदार अतिरिक्त स्टॉल लगाएं और पूर्व-खरीदारी की आदत अपनाई जाए। प्रशासन, दुकानदारों और नागरिकों की बैठक से बेहतर प्रबंधन संभव है।
– दिनेश मेघवाल, नीमच माता (सरेकला), उदयपुर

त्योहार से पहले आवश्यक खरीदारी कर लें

भीड़भाड़ वाले बाजारों में त्योहारों के दौरान जाना जोखिम भरा हो सकता है। प्रशासन को भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगानी चाहिए और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना चाहिए। लोग भी त्योहार से पहले आवश्यक खरीदारी कर लें ताकि दुर्घटनाओं की संभावना घटे।
– पी.सी. खंडेलवाल, सांभर लेक, जयपुर (राजस्थान)

अतिक्रमण हटाना ही सबसे प्रभावी उपाय

त्योहारों के दौरान दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों के बाहर सामान सजाकर अतिक्रमण करते हैं, जिससे सड़कें संकरी और भीड़भरी हो जाती हैं। यदि इस अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाए तो बाजार स्वतः सुचारु रूप से चलेंगे और भीड़भाड़ कम होगी।
– एन.एल. चौधरी, चित्तौड़गढ़

भीड़ के प्रवेश और निकास की अलग व्यवस्था हो

त्योहारों के समय बाजारों में भीड़ उमड़ती है। इसके प्रबंधन के लिए प्रवेश और निकास मार्ग अलग-अलग बनाए जाएं। प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और सीसीटीवी निगरानी से भीड़ नियंत्रण प्रभावी हो सकता है।
– ओमप्रकाश श्रीवास्तव, उदयपुरा (म.प्र.)

ट्रैफिक प्रहरियों की मदद से हो नियंत्रण

त्योहारों के समय बाजारों में ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक प्रहरियों की तैनाती की जानी चाहिए। भीड़भाड़ वाले इलाकों में चारपहिया वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित हो। उल्लंघन पर मौके पर ही चालान काटा जाए। ट्रैफिक जाम की सूचना देने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन जारी हो, ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके।
– आलोक वालिम्बे, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

नियमों की सख्ती से होगा बेहतर प्रबंधन

त्योहारों में बढ़ती भीड़ पर नियंत्रण के लिए बड़े वाहनों पर रोक, अलग रास्ते, सीसीटीवी निगरानी और नियम तोड़ने वालों पर चालान आवश्यक है। इन उपायों से अनुशासन और सुरक्षा बनी रहती है।
– निर्मला वशिष्ठ, राजगढ़ (अलवर)

सुरक्षित भीड़ प्रबंधन के लिए बैरिकेडिंग जरूरी

भगदड़ रोकने के लिए बड़े बैरिकेड्स लगाए जाएं और पुलिस कंट्रोल रूम सतत निगरानी रखे। छोटे विक्रेताओं को कतारबद्ध रूप से सड़क किनारे व्यवस्थित किया जाए ताकि पैदल आवाजाही में बाधा न हो। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी, तय बाजार समय और नियमों का पालन ही सुरक्षित त्योहार का आधार है।
– लता अग्रवाल, चित्तौड़गढ़

अस्थायी दुकानों को बाजार से दूर लगाया जाए

भीड़ से बचने के लिए त्योहारों के दौरान अस्थायी दुकानों का आवंटन खुले और व्यवस्थित स्थानों पर होना चाहिए। वहां पेयजल, सुरक्षा, अग्निशमन और निगरानी की पूरी व्यवस्था हो। हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन डिलीवरी जैसी सुविधाएं भी मददगार साबित होंगी।
– कुमार जितेन्द्र जीत, मोकलसर

अग्रिम योजना से बनेगा सुरक्षित माहौल

त्योहारों पर भीड़ प्रबंधन के लिए अग्रिम योजना, नियंत्रित पार्किंग, आपातकालीन सेवाएं और सूचना प्रसार जरूरी हैं। प्रशासन व बाजार संघों को मिलकर रणनीति बनानी चाहिए ताकि खरीदारी का अनुभव सुरक्षित व सुगम हो।
– रोहित सोलंकी, पिपरिया (नर्मदापुरम)

भीड़ नियंत्रण के लिए पुख्ता तैयारी जरूरी

स्थानीय निकाय और पुलिस को त्योहारों के दौरान भीड़ नियंत्रण की ठोस योजना बनानी चाहिए। महानगरों में प्रमुख बिंदुओं पर पुलिस सहायता, ट्रैफिक व्यवस्था और पर्याप्त पार्किंग से स्थिति नियंत्रण में रह सकती है।
– ललित महालकरी, इंदौर

सुव्यवस्थित उपायों से टलेगी अव्यवस्था

त्योहारों के समय बाजारों में भीड़ और दुर्घटना की संभावना रहती है। इसे नियंत्रित करने के लिए अलग प्रवेश-निकास मार्ग, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, दिशा संकेतक, ऑनलाइन खरीदारी को प्रोत्साहन और आपातकालीन सेवाएं जरूरी हैं।
– भावना शिवहरे, कोटा

जागरूकता और सजगता से बनेगी सुरक्षा

त्योहारी सीजन में पुलिस और प्रशासन को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। भीड़भाड़ वाले इलाकों की पहचान, आपातकालीन टीमों की तैयारी, वाहनों के प्रवेश पर रोक, साइनेज और बैरिकेड का उपयोग तथा सक्रिय संचार व्यवस्था से प्रभावी भीड़ प्रबंधन संभव है।
– शिवजी लाल मीना, जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Oct 2025 05:52 pm

Hindi News / Opinion / आपकी बात : त्योहारों के समय बाजारों में भीड़ प्रबंधन के लिए किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए?

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

नए युग की ओर भारत-ब्रिटेन: व्यापार, तकनीक और भरोसे की कूटनीति

ओपिनियन

डॉलर की कमजोरी और युद्ध संकट से बढ़ी सोने की चमक

ओपिनियन

कानूनी सुरक्षा या प्रतिशोध का खतरनाक हथियार?

ओपिनियन

प्रसंगवश: पदोन्नति के पर्व में बच्चों का भविष्य भी हो रोशन

Photo: Patrika
ओपिनियन

स्वदेशी एआइ: भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता की कुंजी

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.