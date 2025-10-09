आपकी बात : त्योहारों के समय बाजारों में भीड़ प्रबंधन के लिए किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए?

त्योहारों के समय भीड़ प्रबंधन के लिए बाजारों में सभी तरह के वाहनों के प्रवेश को रोकना चाहिए। दुकानों के सामने सामान जमाने से भी अव्यवस्था बढ़ती है, इसे भी रोका जाए। पुलिसकर्मी या वालेंटियर्स की तैनाती से अफवाहों और धक्का-मुक्की जैसी स्थितियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
– वसंत बापट, भोपाल
त्योहारों पर भीड़ स्वाभाविक है, पर यदि प्रशासन और व्यापारियों की समन्वित तैयारी हो तो अव्यवस्था नहीं होती। चारपहिया वाहनों पर रोक लगे, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पास ही वैकल्पिक स्थान तय हों और बाजार का समय बढ़ाया जाए। भीड़ वाले क्षेत्रों में दुकानदार अतिरिक्त स्टॉल लगाएं और पूर्व-खरीदारी की आदत अपनाई जाए। प्रशासन, दुकानदारों और नागरिकों की बैठक से बेहतर प्रबंधन संभव है।
– दिनेश मेघवाल, नीमच माता (सरेकला), उदयपुर
भीड़भाड़ वाले बाजारों में त्योहारों के दौरान जाना जोखिम भरा हो सकता है। प्रशासन को भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगानी चाहिए और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना चाहिए। लोग भी त्योहार से पहले आवश्यक खरीदारी कर लें ताकि दुर्घटनाओं की संभावना घटे।
– पी.सी. खंडेलवाल, सांभर लेक, जयपुर (राजस्थान)
त्योहारों के दौरान दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों के बाहर सामान सजाकर अतिक्रमण करते हैं, जिससे सड़कें संकरी और भीड़भरी हो जाती हैं। यदि इस अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाए तो बाजार स्वतः सुचारु रूप से चलेंगे और भीड़भाड़ कम होगी।
– एन.एल. चौधरी, चित्तौड़गढ़
त्योहारों के समय बाजारों में भीड़ उमड़ती है। इसके प्रबंधन के लिए प्रवेश और निकास मार्ग अलग-अलग बनाए जाएं। प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और सीसीटीवी निगरानी से भीड़ नियंत्रण प्रभावी हो सकता है।
– ओमप्रकाश श्रीवास्तव, उदयपुरा (म.प्र.)
त्योहारों के समय बाजारों में ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक प्रहरियों की तैनाती की जानी चाहिए। भीड़भाड़ वाले इलाकों में चारपहिया वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित हो। उल्लंघन पर मौके पर ही चालान काटा जाए। ट्रैफिक जाम की सूचना देने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन जारी हो, ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके।
– आलोक वालिम्बे, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
त्योहारों में बढ़ती भीड़ पर नियंत्रण के लिए बड़े वाहनों पर रोक, अलग रास्ते, सीसीटीवी निगरानी और नियम तोड़ने वालों पर चालान आवश्यक है। इन उपायों से अनुशासन और सुरक्षा बनी रहती है।
– निर्मला वशिष्ठ, राजगढ़ (अलवर)
भगदड़ रोकने के लिए बड़े बैरिकेड्स लगाए जाएं और पुलिस कंट्रोल रूम सतत निगरानी रखे। छोटे विक्रेताओं को कतारबद्ध रूप से सड़क किनारे व्यवस्थित किया जाए ताकि पैदल आवाजाही में बाधा न हो। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी, तय बाजार समय और नियमों का पालन ही सुरक्षित त्योहार का आधार है।
– लता अग्रवाल, चित्तौड़गढ़
भीड़ से बचने के लिए त्योहारों के दौरान अस्थायी दुकानों का आवंटन खुले और व्यवस्थित स्थानों पर होना चाहिए। वहां पेयजल, सुरक्षा, अग्निशमन और निगरानी की पूरी व्यवस्था हो। हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन डिलीवरी जैसी सुविधाएं भी मददगार साबित होंगी।
– कुमार जितेन्द्र जीत, मोकलसर
त्योहारों पर भीड़ प्रबंधन के लिए अग्रिम योजना, नियंत्रित पार्किंग, आपातकालीन सेवाएं और सूचना प्रसार जरूरी हैं। प्रशासन व बाजार संघों को मिलकर रणनीति बनानी चाहिए ताकि खरीदारी का अनुभव सुरक्षित व सुगम हो।
– रोहित सोलंकी, पिपरिया (नर्मदापुरम)
स्थानीय निकाय और पुलिस को त्योहारों के दौरान भीड़ नियंत्रण की ठोस योजना बनानी चाहिए। महानगरों में प्रमुख बिंदुओं पर पुलिस सहायता, ट्रैफिक व्यवस्था और पर्याप्त पार्किंग से स्थिति नियंत्रण में रह सकती है।
– ललित महालकरी, इंदौर
त्योहारों के समय बाजारों में भीड़ और दुर्घटना की संभावना रहती है। इसे नियंत्रित करने के लिए अलग प्रवेश-निकास मार्ग, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, दिशा संकेतक, ऑनलाइन खरीदारी को प्रोत्साहन और आपातकालीन सेवाएं जरूरी हैं।
– भावना शिवहरे, कोटा
त्योहारी सीजन में पुलिस और प्रशासन को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। भीड़भाड़ वाले इलाकों की पहचान, आपातकालीन टीमों की तैयारी, वाहनों के प्रवेश पर रोक, साइनेज और बैरिकेड का उपयोग तथा सक्रिय संचार व्यवस्था से प्रभावी भीड़ प्रबंधन संभव है।
– शिवजी लाल मीना, जयपुर