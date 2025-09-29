Patrika LogoSwitch to English

आपकी बात: त्योहारी सीजन मे मिलावटी सामग्री से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं?

पाठकों ने इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं। प्रस्तुत है पाठकों की चुनिंदा प्रतिक्रियाएं

जयपुर

Opinion Desk

Sep 29, 2025

मिलावटी सामग्री से बचाव
त्योहारी सीजन में मिलावटी सामग्री से बचने के लिए सावधानी जरूरी है। खरीदारी करते समय मिलावटी होने का शक हो तो तुरंत खाद्य विभाग और पुलिस को सूचित करें। मिलावटखोरों और उनके गठजोड़ पर कड़ी नजर रखी जाए। सतर्क रहकर सही सामग्री का चयन करना स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लाभकारी है। - वसंत बापट, भोपाल

सावधानी ही सुरक्षा
त्योहारी सीजन में बाजार में बिकने वाली मिलावटी वस्तुएं गंभीर बीमारियों को बढ़ावा देती हैं। उपभोक्ताओं को खुद शुद्ध और मिलावटी वस्तुओं के बीच सही चयन करना चाहिए। बाजार में बिकने वाली मिलावटपूर्ण वस्तुएँ अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाती हैं। सतर्कता और जागरूकता ही बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। - पी.सी. खंडेलवाल, सांभर लेक, जयपुर

घर पर शुद्ध सामग्री का उपयोग
मिलावटी सामग्री से बचाव के लिए घर पर ही मिठाइयां तैयार करें। कच्ची सामग्री सीधे ग्रामीण समुदाय से खरीदें। मसाले साबुत खरीदकर पीसें और तेल व दूध शुद्ध स्रोत से लें। सहकारी संघ द्वारा निर्मित मिठाइयाँ भी खरीदी जा सकती हैं। सरकारी जांच और जुर्माने से मिलावटखोरों में डर पैदा होगा और बाजार शुद्ध रहेगा। - दिनेश मेघवाल, नीमच माता (सरेकला), उदयपुर

सावधानीपूर्वक खरीदारी
त्योहारों में मिलावटी सामान की भरमार रहती है। पारखी नजर से ब्रांडेड और स्वदेशी वस्तुएँ खरीदें। उत्पादन और समाप्ति तिथि जरूर देखें। सस्ती सामग्री मिलावटी हो सकती है। किसी भी संदेह पर संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। जल्दबाजी से बचना और सतर्क रहना ही हमें मिलावटी सामग्री से सुरक्षित रख सकता है। - चंपालाल दुबे, भोपाल

Published on:

29 Sept 2025 07:30 pm

