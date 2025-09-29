आपकी बात: त्योहारी सीजन मे मिलावटी सामग्री से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं?

घर पर शुद्ध सामग्री का उपयोग

मिलावटी सामग्री से बचाव के लिए घर पर ही मिठाइयां तैयार करें। कच्ची सामग्री सीधे ग्रामीण समुदाय से खरीदें। मसाले साबुत खरीदकर पीसें और तेल व दूध शुद्ध स्रोत से लें। सहकारी संघ द्वारा निर्मित मिठाइयाँ भी खरीदी जा सकती हैं। सरकारी जांच और जुर्माने से मिलावटखोरों में डर पैदा होगा और बाजार शुद्ध रहेगा। - दिनेश मेघवाल, नीमच माता (सरेकला), उदयपुर