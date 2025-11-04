आपकी बात : बच्चों को तनाव से दूर रखने के लिए स्कूलों में क्या उपाय किए जाने चाहिए?

बच्चों के मन की सुनें, तनाव दूर करें

आज के समय में स्कूलों में बच्चों पर पढ़ाई का दबाव स्वाभाविक रूप से बना हुआ है। हर बच्चा अव्वल आना चाहता है और अभिभावकों की भी यही अपेक्षा रहती है, लेकिन सभी का मानसिक विकास, समझ और रुचि समान नहीं होती। ऐसे में सभी पर एक समान दबाव डालना तनाव का कारण बनता है। बच्चों के मन की बात सुनें, उन्हें उनकी रुचि के अनुसार प्रोजेक्ट और गतिविधियाँ दें। कार्य को दबाव की बजाय प्रेरणा से करवाएं। उनकी झिझक, भय और उलझनों को समझें—सिर्फ़ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि उनके भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। ऐसा वातावरण बनेगा तो उनका तनाव स्वतः कम होगा।

– निर्मला वशिष्ठ, राजगढ़ (अलवर)