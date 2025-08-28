आपकी बात : ट्रंप टैरिफ लागू होने के बाद भारत के समक्ष आत्मनिर्भरता बढ़ाने के क्या विकल्प हो सकते हैं?

छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन

ट्रंप टैरिफ लागू होना भारत के लिए अच्छा है। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ज्यादा से ज्यादा कदम उठाए जाने चाहिए। छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। कृषि उत्पादों में नयी तकनीक लगाकर किसान की मदद करके नए बाजारों तक पहुचाएं। घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दें। हमें शिक्षा और ग्रामीण विकास पर ध्यान देना होगा। - रंजू अजमेरा सूरत