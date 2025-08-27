आपकी बात : स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

अर्थव्यवस्था को देंगी नई ऊर्जा

वर्तमान समय में महिलाओं की स्टार्टअप्स में भागीदारी बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि उन्हें फंडिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच मिले, क्योंकि आज का दौर टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन बिज़नेस का है। साथ ही, वर्क फ्रॉम होम और फ्लेक्सिबल वर्किंग मॉडल जैसे विकल्प महिलाओं को परिवार और करियर में संतुलन बनाने का अवसर देते हैं। सरकार व निजी क्षेत्र द्वारा महिला उद्यमियों के लिए विशेष इनक्यूबेशन सेंटर, प्रशिक्षण कार्यक्रम और सुरक्षा व समान अवसरों की गारंटी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर इन पहलुओं पर जोर दिया जाए तो महिलाएं न केवल स्टार्टअप्स में बड़ी संख्या में जुड़ेंगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा देंगी। - हंसराज वर्मा बिलोचिया