आपकी बात : युवाओं को नशाखोरी से दूर रखने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

नशाखोरी के खिलाफ सख्त राष्ट्रीय अभियान

डिजिटल युग में नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध बिक्री तेजी से बढ़ रही है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर स्वच्छता अभियान की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर पर नशा विरोधी अभियान चलाना चाहिए। शराब के ब्रांड और सार्वजनिक बिक्री पर रोक लगे तथा नशा तस्करों पर कठोर कार्रवाई हो। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी बढ़ाई जाए। - डॉ. नयन प्रकाश गांधी, कोटा