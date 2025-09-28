आपकी बात : स्कूल बैग का वजन कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाना चाहिए?

डिजिटल और व्यावहारिक विकल्प अपनाएं

किताबी ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा भी दी जाए तो बैग का वजन कम हो सकता है। विद्यालय में ही लॉकर की व्यवस्था रखी जाए, ताकि वहां पर रोजाना काम आने वाली सामग्री रखी जा सके। डिजिटल पुस्तकों का विकल्प चुनें। एर्गोनिमिक बैकपैक का उपयोग करे जिसमे चौड़ी गद्देदार पटिया हो ताकि वजन समान रुप से जमाया जा सके। आनलाइन नोट्स का उपयोग करें। सॉफ्ट बाइंडिंग वाली पुस्तकें वजन में हल्की होती है उन्हें चुनें। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नोट्स बनाने या ई-बॉक्स का उपयोग करें। - लता अग्रवाल, चित्तौड़गढ़