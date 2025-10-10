Arctic Open 2025: ध्रुव कपिला और तनिषा क्रैस्टो मिश्रित युगल बैडमिंटन स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रैस्टो (Photo - IANS)
Arctic Open 2025: भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रैस्टो ने मिश्रित युगल बैडमिंटन स्पर्धा में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए आर्कटिक ओपन 2025 के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली हैं। एनर्जिया एरीना में गुरुवार को खेले गये मुकाबले में यूक्रेन की ओलेक्सी टिटोव और येवहेनिया कांतेमिर की जोड़ी के खिलाफ आठवीं वरीयता प्राप्त ध्रुव कपिला और तनिषा क्रैस्टो ने 54 मिनट में 23-25, 21-14, 21-17 से मुकाबला जीत लिया।
टाई-ब्रेक में बराबरी का पहला गेम हारने के बाद, ध्रुव कपिला-तनिषा क्रैस्टो ने दूसरे मिड-गेम ब्रेक में 11-9 की बढ़त बना ली और फिर निर्णायक गेम के लिए मजबूर कर दिया। निर्णायक गेम में भी ध्रुव कपिला-तनिषा क्रैस्टो ने मध्यांतर तक 11-9 की बढ़त बनाए रखी और फिर आराम से मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।
ध्रुव कपिला-तनिषा क्रैस्टो की तरह, विश्व की 62वें नंबर की खिलाड़ी अनमोल खरब ने एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए महिला एकल बैडमिंटन रैंकिंग में 32वें स्थान पर काबिज चीनी ताइपे की सू वेन-ची को 18-21, 21-18, 21-17 से हराया।
तान्या हेमंत को दूसरे दौर में ही बाहर होना पड़ा क्योंकि वह लय में नहीं थीं और उन्हें दूसरी वरीयता प्राप्त और पूर्व विश्व चैंपियन थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन के खिलाफ 21-9, 21-8 से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष एकल में, थारुन मन्नेपल्ली, जिन्होंने पहले दौर में एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए विश्व की 14वें नंबर की खिलाड़ी फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव को हराया था, भी बाहर हो गए।
जापान के कोकी वतनबे के खिलाफ भारत की थारुन मन्नेपल्ली ने सकारात्मक शुरुआत की और मध्यांतर तक 11-6 की बढ़त बनाए रखी। हालांकि, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अंतिम क्षणों में लड़खड़ा गए और पांच गेम पॉइंट गंवाकर पहला गेम हार गए। कोकी वतनबे ने अपनी लय बनाए रखते हुए दूसरे गेम में दबदबा बनाया और थारुन मन्नेपल्ली को 22-20, 21-12 से हार का सामना करना पड़ा।
