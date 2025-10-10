Arctic Open 2025: ध्रुव कपिला और तनिषा क्रैस्टो मिश्रित युगल बैडमिंटन स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में

तान्या हेमंत को दूसरे दौर में ही बाहर होना पड़ा क्योंकि वह लय में नहीं थीं और उन्हें दूसरी वरीयता प्राप्त और पूर्व विश्व चैंपियन थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन के खिलाफ 21-9, 21-8 से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष एकल में, थारुन मन्नेपल्ली, जिन्होंने पहले दौर में एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए विश्व की 14वें नंबर की खिलाड़ी फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव को हराया था, भी बाहर हो गए।