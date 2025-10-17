PKL 2025: टाईब्रेकर में पटना पाइरेट्स ने बेंगलुरू बुल्स को हराया, 6-5 से जीता मैच

ब्रेक के बाद अलीरेजा ने बोनस लेने के बाद अय़ान का शिकार कर पटना को बड़ा झटका दिया। बुल्स ने वापसी की राह पकड़ ली थी क्योंकि फासला 8 का रह गया था लेकिन डिफेंस ने अलीरेजा को बाहर कर दिया लेकिन गणेश ने अगली रेड पर उन्हें रिवाइव करा लिया। इसके बाद बुल्स पटना को सुपर टैकल की स्थिति में ले आए और फिर अलीरेजा ने दीपक को आउट कर पटना को आलआउट की ओर धकेला और इसे अंजाम देकर स्कोर 28-30 कर दिया। अंतिम दो मिनट के रोमांच में आखिरकार मैच 32-32 से टाई हो गया लेकिन पटना ने अपना शानदार फार्म जारी रखा और जाएंट किलर के तौर पर एक और बड़ी टीम को हरा दिया।