PKL 2025: टाईब्रेकर में पटना पाइरेट्स ने बेंगलुरू बुल्स को हराया, 6-5 से जीता मैच

पटना पाइरेट्स ने बेंगलुरू बुल्स को हराया (Photo - PKL official site)
Bengaluru Bulls vs Patna Pirates, Pro Kabaddi League: प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 88वें मैच में पटना पाइरेट्स का सामना बेंगलुरू बुल्स से हुआ। निर्धारित समय तक 32-32 के स्कोर के बाद मैच टाईब्रेकर में गया, जिसे पटना पाइरेट्स ने 6-5 से जीत लिया। यह पटना की 14 मैचों में चौथी जीत है जबकि बुल्स को 15 मैचों में सातवीं हार मिली।
त्यागराज इंडोर स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए मैच के शुरुआती पांच मिनट में अयान औऱ डिफेंस की बदौलत पटना ने 5-4 की लीड ले ली थी। आकाश ने हालांकि स्कोर बराबर कर दिया और फिर अयान को लपक बुल्स ने लीड बना ली। पहले क्वार्टर की समाप्ति से ठीक पहले की अंतिम रेड पर पटना के डिफेंस ने अलीरेजा को लपक लिया। यहां तक बुल्स को 8-7 की लीड मिली हुई थी।
दूसरे क्वार्टर में बुल्स ने कई बार पटना को सुपर टैकल की स्थिति में धकेला लेकिन मंजीत और अयान की बदौलत उसने हर बार यह स्थिति टाल दी। एक समय पटना ने चार अंक की लीड ले ली थी लेकिन अलीरेजा के मल्टीप्वाइंटर ने फासला दो का कर दिया। हालांकि अंतिम मिनट में अंक लेकर अयान ने हाफटाइम तक पटना को 16-13 से आगे कर दिया।
हाफटाइम के बाद पटना ने अयान की बदौलत एक बार फिर चार की लीड बना ली औऱ फिर आकाश को लपक डिफेंस ने लीड पांच की कर दी। इस बीच अयान ने दो अंक की रेड के साथ न सिर्फ अपना सुपर-10 पूरा किया बल्कि बुल्स को आलआउट की कगार पर ला दिया। फिर पटना ने आलआउट लेकर 25-16 की लीड ले ली। आलइन के बाद पटना ने अपनी लीड 11 तक पहुंचा दी लेकिन 30 मिनट की समाप्ति तक बुल्स ने स्कोर 18-28 कर दिया।
ब्रेक के बाद अलीरेजा ने बोनस लेने के बाद अय़ान का शिकार कर पटना को बड़ा झटका दिया। बुल्स ने वापसी की राह पकड़ ली थी क्योंकि फासला 8 का रह गया था लेकिन डिफेंस ने अलीरेजा को बाहर कर दिया लेकिन गणेश ने अगली रेड पर उन्हें रिवाइव करा लिया। इसके बाद बुल्स पटना को सुपर टैकल की स्थिति में ले आए और फिर अलीरेजा ने दीपक को आउट कर पटना को आलआउट की ओर धकेला और इसे अंजाम देकर स्कोर 28-30 कर दिया। अंतिम दो मिनट के रोमांच में आखिरकार मैच 32-32 से टाई हो गया लेकिन पटना ने अपना शानदार फार्म जारी रखा और जाएंट किलर के तौर पर एक और बड़ी टीम को हरा दिया।
बड़ी खबरेंView All
अन्य खेल
खेल
ट्रेंडिंग